Grande Fratello Vip, Helena Prestes svela la verità sul flirt con Antonino Spinalbese: ''Sono inca**ata con lui''

Helena Prestes, modella e amica di Nikita Pelizon, parla del flirt avuto con Antonino Spinalbese prima dell’ingresso dell’ex di Belen al Grande Fratello Vip.

Nel corso della torrida estate italiana, oramai lontano da Belen Rodriguez dopo che quest’ultima è tornata a fare coppia fissa con Stefano De Martino, Antonino Spinalbese si è lanciato tra le braccia di Helena Prestes. Il flirt si è concluso in fretta prima dell’ingresso al Grande Fratello Vip ma la modella ha ancora qualcosa da dire a riguardo.

Grande Fratello Vip, Helena Prestes contro Antonino Spinalbese poi parla di Ginevra Lamborghini

Dopo l’addio a Belen Rodriguez, a pochi mesi di distanza dalla nascita della figlia Luna Marì, Antonino Spinalbese ha cercato di gettarsi a capofitto in una nuove storia d’amore ma il sentimento non è decollato come previsto, nonostante al suo fianco ci fosse la meravigliosa e vulcanica Helena Prestes. Lei, modella brasiliana dalla bellezza incredibile, è nota al pubblico per aver preso parte all’ultima edizione di Pechino Express con Nikita Pelizon, che ha difeso dalle bulle della casa del Grande Fratello Vip. Tra Antonino e Helena è finita prima che l’hair-stylist varcasse la porta rossa di Cinecittà, ma la modella ha qualcosa da dire sul loro flirt, soprattutto sulla paparazzata che li ha visti protagonisti.

“Non eravamo pronti e non era il momento per noi due. Il mio ex stava cercando di tornare con me mentre ho conosciuto Antonino e credo che anche lui fosse ancora legato alla sua ex. In più i paparazzi ci seguivano tutti i giorni, non potevamo stare da soli, andavamo al parco alle 3 di mattina per non farci vedere. L'unico giorno in cui mi ha invitato a bere un caffè è stato quello in cui siamo stati beccati. Lui mi ha chiesto un bacio a stampo, mi ha detto: "Mi dai un beso?". Era tre settimane che ci vedevamo e non avevamo mai fatto nulla”.

Helena ha raccontato a Fanpage di aver messo fine alla storia con Antonino esattamente il giorno della paparazzata di Chi, dal momento che lui continuava a non volersi esporre, soprattutto pubblicamente, al punto da non averla ancora mai neppure invitata a cenare insieme.

“Non ci siamo più sentiti e sette giorni dopo è uscita la foto. Sono inca***a con lui perché non mi ha nemmeno chiamata per chiedermi se stavo bene. Lui ha già vissuto queste cose, io non sono abituata. Poi l'ho chiamato e ha fatto finita di niente. Ci sono rimasta malissimo”.

La modella brasiliana ha commentato anche il rapporto tra Spinalbese e Ginevra Lamborghini, che ai fan del Gf Vip sembra sempre più una pessima soap fatta di avvicinamenti e sentimenti improbabili dopo poche settimane di conoscenza, e grandi piazzate in studio. Secondo Helena, ad Antonino piace Ginevra ma non è assolutamente pronto per una relazione, dal momento che ha paura di lasciarsi andare e vuole mettere al primo posto l’adorata figlia.

