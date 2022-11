Grande Fratello Vip, Guendalina Tavassi senza freni su Antonino Spinalbese, Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà

Gossip TV

Guendalina Tavassi rompe il silenzio sui vari flirt nati tra i protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Guendalina Tavassi è tornata a parlare dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Ospite nella trasmissione radiofonica Non Succederà Più, la sorella di Edoardo ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe e dire la sua sui vari flirt nati nella Casa di Cinecittà.

Guendalina Tavassi vuota il sacco sui concorrenti del Gf Vip

La nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda stasera su Canale 5. Nell'attesa, Guendalina Tavassi ha rilasciato una nuova intervista per Non Succederà Più in cui ha elogiato il percorso nella Casa del fratello Edoardo e lanciato qualche velenosa frecciata ad Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria:

Io ero sicura che Edoardo avrebbe fatto un bel percorso. Antonella ha detto cose pesanti. Ero lì per dirle che non era bello che dicesse cose alle spalle a mio fratello e poi stesse tutto il giorno con lui. Lei ha cominciato a darmi della stupida e a parlare in latino. Lo cerca sempre, lei è una persona priva di ironia. Pensasse al suo fidanzato. Che ne ha uno dentro, uno fuori, non si capisce.L ei è l’ultima persona che può dare pareri e giudizi su chiunque altro. È entrata che le piaceva questo, si è invaghita di Antonino e poi si è buttata su Edoardo.

Con Edoardo non vedo amore. Non vedo una coppia. Andrà a morire questa relazione. A me lui come persona mi sta simpatica. È ironico e divertente. Non c’entra nulla con lei. Lo vedo intrappolato. Il fatto che sia entrato il padre, che abbia detto che la coppia fuori funziona… non vedo una bella coppia. Non mi piacciono. Tra i due pensavo fosse più preso lui. Ora non so. Fuori io non li collegherei mai insieme.

La Tavassi ha poi continuato commentando il rapporto nato al Gf Vip tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Non solo. La sorella di Edoardo ha rivelato di essersi dovuta ricredere in positivo su Giaele De Donà:

Giaele pensavo che fosse una persona superficiale invece con il tempo ha iniziato a piacermi molto. Il flirt con Antonino però io non lo condivido. Lui ha fatto perdere la testa un po’ a tutte lì dentro. Antonino è sensibile, non mi piace chissà come ma avrei sicuramente legato con persone come lui, Luca, Micol o Edoardo Donnamaria. [...] Antonino e Oriana? Quando lui ha detto che stava per cavoli suoi a pensare alla figlia, Oriana è arrivata e ha detto "ma che hai? Ancora stai pensando? Ancora pensi a tua figlia?" è veramente brutto. Anche la persona priva di sentimenti riuscirebbe a capire che è un momento in cui ti devi stare zitta. Veramente brutto quello che ha detto. Quindi lui voleva farle capire che lei è priva di sensibilità, egocentrica e egoista.

