Grande Fratello Vip, Guendalina Tavassi contro Sonia Bruganelli: "Abuso di potere contro mio fratello"

La sorella di Edoardo, Guendalina Tavassi, intervistata da Fanpage, ha commentato le dichiarazioni di Sonia Bruganelli nel corso del penultimo appuntamento con il Gf Vip.

Ieri, lunedì 6 marzo 2023, è andata in onda la trentanovesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, una puntata molto particolare, in cui, subito in apertura, Alfonso Signorini ha fatto presente ai concorrenti e al pubblico dell'invito di moderare i toni all'interno del reality per volontà niente meno che dell'amministratore delegato dell'azienda, Pier Silvio Berlusconi.

Gf Vip, Guendalina Tavassi commenta i pareri di Sonia Bruganelli: "Da che pulpito"

A tal proposito, anche Sonia Bruganelli si è scusata per le parole utilizzate durante l'ultima puntata, in cui l'opinionista ha attaccato duramente Edoardo Tavassi, Giaele De Donà e Micol Incorvaia.

"La mia vena la volta scorsa ha esagerato, soprattutto con le due ragazze, perché poi in comunicazione è importante quello che si dice, ma è ancora più importante la modalità con cui lo si dice. Purtroppo mi è partito un embolo e mi sono fatta condizionare da qualcosa in cui io, per il lavoro che faccio in questo momento, non dovevo farmi condizionare. Per cui mi dispiace sia per Micol, che ci è rimasta molto male, e anche per Giaele."

Per quanto riguarda ciò che la Bruganelli ha detto a Tavassi, il definendolo "il più manipolatore, opportunista e stratega di tutte le edizioni del Gf Vip", ha voluto replicare la sorella di Edoardo, Guendalina Tavassi. Intervistata da Fanpage, la 37enne romana ha dichiarato:

"È stata pesante. Non capisco perché tanta cattiveria nei confronti di mio fratello che è una persona perbene. Vive di reality? Vorrei ricordarle che fino a 5 mesi fa lavorava come videomaker in ambito medico. Ha fatto due reality nello stesso anno per la prima volta in vita sua. Inoltre, sentire una persona che viene pagata per parlare di mio fratello che sta facendo un reality dire che uno vive di reality mi fa sorridere."

"Da che pulpito viene la predica? Un conto è fare l’opinionista, un altro è offendere le persone. I concorrenti sono persone fragili che stanno rinchiuse da 5 mesi senza avere contatti con l’esterno. Edoardo è un ragazzo sensibile, rispettoso e gentile. Essere descritto come un mostro lo ha fatto stare male. L’attacco è andato sul personale e la cosa più brutta è che, se anche avesse voluto risponderle, non avrebbe potuto farlo negli stessi termini usati Sonia. L’ho trovato un abuso di potere in questo contesto. Non me lo spiego, nemmeno se avessero fatto un torto a un suo parente avrebbe avuto tanta rabbia. Li attacchi, li offendi e non gli permetti nemmeno di replicare? Allora devo pensare sia stato giusto eliminare la replica su La5."

Guendalina ha anche commentato alcuni like su Twitter della Bruganelli nei confronti di Tavassi e di Micol e Giaele. Nei tweet, Tavassi viene definito un "ratto", Micol e Giaele "delle galline" e Donnamaria “Edocane”:

"Ci sono suoi like a dei tweet in cui mio fratello viene definito un ratto e ad altri in cui alcuni concorrenti del GF Vip vengono offesi. Che tipo di insegnamento pensate di dare? Se fossi stata al posto dei concorrenti attaccati, gli avrei detto “Adesso il programma ve lo fate da soli” e me ne sarei andata. Senza nemmeno pagare la penale, date le offese e il trattamento ricevuto."

