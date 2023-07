Grande Fratello Vip, gli opinionisti della nuova edizione: è quasi fatta

Gossip TV

Chi andrà a sostituire Orietta Berti e Sonia Bruganelli? Ecco i nomi degli opinionisti della nuova edizione del Gf Vip.

L'ottava edizione del Grande Fratello Vip, tornerà in onda a partire da settembre prossimo con alcune novità come già annunciato nelle scorse settimane.

Gf Vip, Paola Barale e Giuseppe Cruciani i nuovi opinionisti?

Il reality show di Canale 5, sarà condotto ancora una volta da Alfonso Signorini che aprirà la porta rossa di Cinecittà ad una serie di volti noti e non, facendo tornare il programma in parte alle origini, quando i concorrenti non erano famosi. Spazio alle storie personali dunque e alla gente che ha voglia di raccontarsi e mettersi in gioco nel reality show prodotto dalla Endemol Shine Italy in diretta ogni giorno 24 ore su 24.

Certo l'addio di Orietta Berti e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste, circolano ormai da diverse settimane i rumors sui nomi di chi andrà a sostituirle affiancando Signorini alla conduzione. Stando a ciò che ha riportato Amedeo Venza, sarebbe quasi ufficiale l'arrivo di un'iconica showgirl degli anni '90 che debutterebbe in questo ruolo per la prima volta: stiamo parlando di Paola Barale per la quale, secondo Venza, mancherebbe solo di stabilire il compenso. Ad affiancare la Barale ci potrebbe essere un altro nome interessante che farebbe particolarmente contento Signorini, ovvero il giornalista, conduttore radiofonico, Giuseppe Cruciani.

Sarebbe inoltre confermata Giulia Salemi nel ruolo di tenere il filo conduttore tra i social network e il reality, interagendo in diretta con gli utenti del web.

