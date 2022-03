Grande Fratello Vip, Giucas Casella deluso dalla Nomination di Jessica: ''È strategia''

Gossip TV

Giucas non perdona Jessica e confessa di essersi sentito ferito durante le ultime Nomination al Grande Fratello Vip.

Giucas Casella ha colpito il pubblico del Grande Fratello Vip per la sua grande resistenza allo stress, facendo un percorso bellissimo nella Casa. Il gieffino ha stretto rapporti importanti, fatto ritrovare il sorriso a molti concorrenti ed è stato sempre un grandissimo punto di riferimento a Cinecittà. Per questo, quando Jessica Selassié ha fatto il suo nome alle Nomination, Giucas non ha saputo trattenere la grande delusione.

Grande Fratello Vip, Giucas furioso con Jessica

Dopo un lungo percorso nella casa del Grande Fratello Vip, Giucas Casella sente di poter arrivare alla Finale per dimostrare che anche un uomo avanti con l’età può reggere un gioco di strategia e di dinamiche umane come questo. Il gieffino, nel corso dei mesi, è diventato uno dei protagonisti più amati per la sua schiettezza e la sua semplicità, portando anche i concorrenti più giovani a riflettere sul modo giusto di affrontare le situazioni più delicate. Nel corso dell’ultima puntata del Gf Vip, tuttavia, Giucas ha ricevuto un’amara sorpresa quando Jessica Selassié ha fatto il suo nome durante le Nomination.

La principessa etiope ha deluso molto Casella, che non se l’è presa per il voto in sé ma per la motivazione che ha dato Jessica, corsa in soccorso della sorella Lulù ferita da Soleil Sorge. “Ci sono rimasto male, ma veramente male per la motivazione. Poteva dire “sei forte e ti voto”, dice mi sento male ma sei stupida? La gente mica è scema”, ha ammesso Giucas a Miriana Trevisan, che ha tentato di giustificare Jessica: “Lei non capisce che è un linguaggio che non ha senso, credimi che Jessica ti adora. Glielo abbiamo spiegato anche noi, adesso ha imparato”.

“È stata una votazione brutta, io le ho dato della bugiarda perché era indifendibile. Non mi può dire così.. Io le ho abbracciata quando lei è venuta da me, però le ho detto che la motivazione non andava bene. Non lo so, forse è strategia. Arrivato a questo punto mi piacerebbe tanto uscire, vorrei arrivare in Finale ma non per vincere, perché per vincere serve un giovane”, ha dichiarato Casella visibilmente amareggiato.

