Grande Fratello Vip, Soleil colpisce Lulù Selassié: ''Mi esce sangue dalla bocca'' (VIDEO)

Gossip TV

Un errore fatale per Soleil, che colpisce la principessa etiope sul labbro e scatena il caos al Grande Fratello Vip.

Può una divertente e spensierata serata trasformarsi in un dramma? La risposta è: certo, siamo o non siamo al Grande Fratello Vip. Durante un’improvvisata coreografia, Soleil Sorge ha accidentalmente colpito il labbro di Lulù Selassié, che è andata nel panico vedendo il sangue, minacciando di non presentarsi durante la prossima diretta dal programma su Canale5.

Grande Fratello Vip, Soleil ferisce Lulù: la principessa al limite

Il mondo della danza sa, così come le nostre gieffine sanno come movimentare una serata di festeggiamenti nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo essersi date alla pazza gioia con i loro compagni di viaggio, Sophie Codegoni, Lulù Selassié, Soleil Sorge, Jessica e Delia Duran hanno deciso di improvvisare una coreografia sensuale e piena di grinta, sfilando come vere dive a bordo della piscina di Cinecittà. Tra una posa e l’altra, tuttavia, Lulù si è beccata una gomitata in faccia da Soleil che, non avendo calcolato adeguatamente le distanze, ha colpito involontariamente la principessa etiope.

Da qui il dramma. Lulù, che ha ripreso nuovamente Jessica, è fuggita in bagno piangendo, reggendo il prezioso labbro ferito e sanguinante, seguita a ruota dalla sorella maggiore che ha cercato di tranquillizzarla. “Mi sono fatta male, mi ha colpita. Aiutami Jessy. Io giovedì non posso essere in puntata [….] Ho il labbro gigante, mi sta uscendo anche il sangue dalla bocca e dal dente”, ha sbottato la principessa etiope.

Jessica, dopo aver promesso a Lulù di andare alla ricerca del ghiaccio per la sua ferita e continuato a tranquillizzarla, è tornata alla festa per rassicurare anche i presenti, che si sono spaventati per l’accaduto. “Ha un labbro gigante, davvero grosso. Le è uscito tutto il sangue dalle labbra, adesso ho chiesto al GF del ghiaccio per fermare tutto. Ora me lo portano e torno da lei per aiutarla”, ha spiegato Jessica.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.