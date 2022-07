Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci nel cast della nuova edizione? Le ultime indiscrezioni

Gossip TV

Le ultime indiscrezioni sul cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza a settembre su Canale 5.

Fervono i preparativi per la settima edizione del Grande Fratello Vip, che partirà il prossimo settembre 2022 su Canale 5. Al timone ritroveremo Alfonso Signorini che, nelle ultime ore, ha svelato di fatto sui social i nomi delle prime due concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà.

Giovanni Ciacci nel cast del Gf Vip?

La lista dei possibili concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip si allunga giorno dopo giorno. Dopo Chadia Rodriguez, cantante e conduttrice, e Pamela Prati, tra i personaggi del mondo dello spettacolo al momento in trattativa per entrare nella famosa Casa di Cinecittà ci sarebbero anche Rita Dalla Chiesa e l’attrice Gegia, come riportato da Dagospia.

Ma non è finita qui perché, nelle ultime ore, TrashItaliano ha svelato il nome di un altro Vippone che sarebbe in lizza per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Giovanni Ciacci, volto storico di Detto Fatto. "Anteprima: Giovanni Ciacci sarebbe in trattativa per il Grande Fratello Vip" si legge sulla pagina social. Ciacci sarà davvero uno dei concorrenti del reality show di Canale 5?

L’annuncio di Signorini sulla partecipazione al reality di Pamela Prati, che qualche anno fa è stata al centro dell'attenzione mediatica per le sue nozze con l'imprenditore fantasma Mark Caltagirone, ha immediatamente innescato una serie di commenti non troppo entusiasti della scelta. "Cicli e ricicli", "Il solito circo", "Sempre peggio", e così via.

