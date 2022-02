Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi vuota il sacco sul rapporto con Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Gossip TV

Gianmaria chiarisce la sua posizione nei confronti di Alessandro e Sophie.

Gianmaria Antinolfi è stata la vera scoperta della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistato da Superguidatv, l'imprenditore partenopeo ha fatto un bilancio della sua esperienza nella famosa Casa di Cinecittà e chiarito la sua posizione nei confronti di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.

La verità di Gianmaria Antinolfi

"Ho colto la possibilità in un anno sabbatico di lavoro che mi ero preso di vivere questa esperienza con la consapevolezza di poter stare da solo con me stesso e potermi guardare dentro. Questo è stato il motivo che mi ha spinto a partecipare al Grande Fratello Vip" ha dichiarato Gianmaria rivelando i motivi che l'hanno spinto a partecipare al Grande Fratello Vip "Tornando indietro, c’è qualcosa che non rifaresti? Rifarei tutto quello che ho fatto. Non mi pento di nulla perché sono sempre stato me stesso".

Durante il suo percorso è stato spesso definito il latin lover della Casa del Gf Vip. Ricordiamo, infatti, che Antinolfi, prima di Federica Calemme, ha avuto un flirt con Sophie: "Ci abbiamo provato entrambi. Avevamo un’attrazione fisica l’uno nei confronti dell’altro ma dopo qualche mese che ci frequentavamo e conoscevamo abbiamo capito che da entrambi le parti non abbiamo sentito quello che dovevamo sentire [...] Non penso che Sophie si sia avvicinata a me per strategia. E’ una brava ragazza. Sotto questo punto di vista è difficile fare strategia all’interno della casa".

A proposito della sua discussa amicizia con Alessandro, Gianmaria ha rivelato: "E’ un amico e mi ha dato dimostrazioni di esserlo. Nell’ultimo mese ci sono stati dei momenti in cui mi sentivo particolarmente giù e lui mi è stato accanto. Riguardo il suo rapporto con Sophie, ho sempre detto ad Alessandro che deve essere più sicuro di sé stesso. Purtroppo lui come me ha delle insicurezze che lo portano a reagire in modi sbagliati. Deve acquisire maggiore consapevolezza in sé stesso".

