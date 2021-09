Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi: "Sono pronto a tutto" (VIDEO)

Gossip TV

Il video di presentazione ufficiale di Gianmaria Antinolfi.

Gianmaria Antinolfi è un concorrente ufficiale della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Proprio nelle ultime ore, la produzione del reality show di Alfonso Signorini ha pubblicato sui social il video di presentazione ufficiale dell'ex di Belen Rodriguez.

Il video di presentazione di Gianmaria Antinolfi

Il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip è stato ufficializzato. Tra i concorrenti che varcheranno la famosa porta di Cinecittà ci sarà anche Gianmaria Antinolfi. "Come mi vedo fra 10 anni? Con una bellissima famiglia. La mia massima aspirazione nella vita, sarà banale e ripetitivo, ma è quella di avere una famiglia" ha dichiarato nel video di presentazione l'ex di Belen Rodriguez.

"Il mio motto nella vita è 'vivi e lascia vivere'. Il mio tallone d'Achille sono le donne. Non ci sono persone che non vorrei trovare nella Casa, anzi sono pronto a tutto in questo momento quindi avanti il prossimo" ha confessato il nuovo concorrente del Gf Vip 6.

Parlando della sua attuale situazione sentimentale, Antinolfi ha rivelato: "In questo momento non sono fidanzato. Se penso di poter trovare l'amore nella Casa? Non lo so vediamo, speriamo".

