Grande Fratello Vip, l'annuncio di Rosalinda Cannavò: "Sarò la nuova conduttrice di Casa Chi"

L'ex gieffina Rosalinda debutta come conduttrice dopo il Gf Vip.

È ufficiale! Rosalinda Cannavò sarà la nuova conduttrice di Casa Chi, il programma che andrà in onda sulla pagina Instagram del settimanale diretto da Alfonso Signorini. L'annuncio è arrivato direttamente dall'ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Rosalinda Cannavò è la nuova conduttrice di Casa Chi

"Ebbene si, posso finalmente annunciarlo. Sarò la nuova conduttrice di Casa Chi" ha esordito così Rosalinda sui social annunciando così a tutti i suoi numerosi fan la grande novità riguardante la sua carriera. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip condurrà la nuova stagione del format web della testata Chi.

Rosalinda ospiterà tanti personaggi del mondo dello spettacolo a Casa Chi per commentare e scoprire tutti i retroscena del Grande Fratello Vip e tutto ciò che riguarda il cast della sesta edizione del reality show, che partirà il prossimo lunedì 13 settembre 2021 in prima serata su Canale 5. La Cannavò, però, non sarà sola. Insieme a lei ci saranno i giornalisti Azzurra Della Penna, Valerio Palmieri e Gabriele Parpiglia.

"Ovviamente insieme a me ci saranno i giornalisti Azzurra Della Penna, Valerio Palmieri e Gabriele Parpiglia. Parleremo di questo nuovo Grande Fratello e non solo. Ci saranno tanti ospiti speciali. Vi aspetto!" ha dichiarato Rosalinda parlando della sua nuova avventura. Per l'ex gieffina questo è un momento d'oro visto che ha iniziato anche un nuovo progetto su Instagram 'Fragola e Panna' dove si parlerà di disturbi del comportamento alimentare.

