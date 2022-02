Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi parla di Soleil Sorge e poi rivela: "Ecco quando ho capito con chi schierarmi"

Gossip TV

Gianmaria parla della sua lunga e intensa esperienza al Grande Fratello Vip.

Gianmaria Antinolfi è stato uno dei concorrenti più apprezzati della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistato dal settimanale Chi, l'imprenditore partenopeo ha fatto un bilancio del suo percorso, caratterizzato dalla presenza di Federica Calemme ma anche della sua ex Soleil Sorge, con cui si è spesso reso protagonista di accesi battibecchi.

Gianmaria Antinolfi vuota il sacco dopo il Gf Vip

A poche settimane dalla sua eliminazione, Gianmaria è tornato a parlare della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip: "Sono semplicemente Gianmaria, il ragazzo che avete visto nudo e crudo nella Casa per cinque mesi, con tutto il suo bagaglio di buona educazione e onestà. [...] Ero un pesce fuor d’acqua. Ho capito come 'giocare' quando ho visto Alex Belli poco sincero. In quel momento ho capito con chi schierarmi e con chi mantenere solo il 'buongiorno' e il 'buonasera'".

Nella Casa del Gf Vip si è parlato molto spesso dei suoi flirt importanti: da Dayane Mello a Belen Rodriguez fino a Soleil Sorge. A proposito dell'influencer italo-americana, l'imprenditore partenopeo ha dichiarato: "Con Sole ce ne siamo dette di ogni, anzi, più che altro è stata lei a dirle a me e a darmi una serie di mazzate… Prima di entrare, conoscendola bene perché abbiamo avuto un legame importante, sapevo che lo avrebbe fatto. Non nego che ho sofferto, soprattutto all’inizio. Ma ho deciso di evitare le risse. Ho iniziato a farmi scivolare tutto e, forse, ora potremo ritrovarci come amici".

E poi alla fine, quando tutto ormai sembrava perduto, è arrivata Federica: "Se Federica fosse entrata subito, non mi sarei avvicinato a nessuna. Avrei scelto lei, solo lei. Io con Federica vedo un progetto, sono sicuro dei miei sentimenti, dei nostri sentimenti. Tra noi c’è amore. [...] Insieme stiamo benissimo. Siamo entrambi di Napoli e da quando abbiamo lasciato la Casa non ci siamo mai staccati nemmeno per un secondo. Sono molto felice con lei".

