Grande Fratello Vip, Kabir Bedi attacca Manila Nazzaro: "Hai fatto cose cattive"

Gossip TV

Kabir critica duramente Manila per la nomination ricevuta al Grande Fratello Vip.

La nomination ricevuta in puntata da Manila Nazzaro ha spiazzato Kabir Bedi, che non ha nascosto la sua delusione nella Casa del Grande Fratello Vip. Proprio per questo, il concorrente ha deciso di confrontarsi con la showgirl senza risparmiarle dure critiche.

Kabir Bedi contro Manila Nazzaro al Gf Vip

"È stata una sorpresa per me" ha confessato Kabir a Manila riferendosi alla nomination ricevuta durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip "Tu mi hai baciato, abbracciato dicendo chiudiamo questo capitolo, hai detto cose dolci e poi...". "Hai ragione. Senza le immunità avrei fatto un’altra scelta onestamente. Tutto quello che io faccio qui lo faccio di cuore" ha prontamente replicato la showgirl cercando di giustificare la sua scelta.

"Io non voglio nessuno dalla mia parte, voglio soltanto che ogni mio gesto venga capito per quello che è" ha continuato la Nazzaro provocando la reazione di Kabir "Tu mi hai nominato, va bene è un gioco. Ma è stata una sorpresa per me perché hai detto cose dolci, ma fatto cose cattive". "Ma è un gioco Kabir, non prenderla sul personale, la nomination non è mai contro di te, non è una cosa cattiva. Il gioco è questo ma avevo delle persone con cui ho condiviso cose molto personali. Era l’unica motivazione che avevo in quel tavolo" ha ribadito la donna.

Leggi anche Scontro Alessandro Basciano e Lulù Selassié

Provata dal confronto con Kabir, Manila si è poi sfogata con Miriana e Lulù: "Qualunque cosa uno fa viene fraintesa. Dice che ha vissuto come un tradimento quello che ho fatto, perché poco prima lo avevo abbracciato. La stima che ho per Kabir è immensa. Tutte queste cose mi buttano giù da morire". "Mi dispiace che lui, che ha questo modo di vivere così positivo, ha avuto un pensiero bruttissimo che nessuno di noi ha mai avuto su di te" ha concluso la giovane principessa.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.