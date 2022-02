Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi abbandona la Casa: ''Non è dipeso da me''

Gossip TV

Gianmaria Antinolfi conferma la sua scelta e lascia per sempre la casa del Grande Fratello Vip.

Gianmaria Antinolfi ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello Vip, non potendo più rimandare importanti appuntamenti lavorativi che lo attendono da diversi mesi. Prima di tornare nello studio, l’imprenditore ha ricevuto il sostengo di tutti i concorrenti, che si sono realmente affezionati a Gianmaria, e della sua famiglia che lo ha atteso sul tappeto rosso per una bellissima sorpresa.

Grande Fratello Vip, l’addio di Gianmaria Antinolfi

Come preannunciato ormai da diverse settimane, per Gianmaria Antinolfi è giunto il momento di concludere la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip. L’imprenditore ha vissuto un percorso molto intenso nella casa più spiata d’Italia, ritrovando la sua ex Soleil Sorge, invaghendosi di Sophie Codegoni per poi cadere nelle braccia della dolce Federica Calemme, con la quale sembra essere nato un feeling particolare. Alfonso Signorini ha dedicato del tempo ai saluti di uno dei concorrenti che più sono entrati nel cuore del pubblico del Gf Vip, chiedendo a Gianmaria se vi fosse la possibilità per un ripensamento.

“Questa decisione non è dipesa da me […] “Stasera sei tremendo, abbandono lo sai che ci siamo presi tutto il tempo possibile. Avevo preso degli impegni molto importanti”, ha spiegato Antinolfi. Il presentatore è stato molto felice di poter far rivedere a Gianmaria la sua famiglia e il fratello Francesco ha affermato: “Sei stato bravissimo, non facevo a tempo a starti dietro, mi hai sorpreso ogni giorno di più, hai preso un posto nel cuore di tutti quelli che ti ascoltano”.

Gianmaria è tornato in studio dove è stato accolto da un applauso generale, e dopo la quarantena potrà riabbracciare Federica Calemme, mentre in casa è scoppiato il putiferio tra Soleil Sorge e Delia Duran, che ha battuto l’influencer al televoto e punta alla finale.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.