Grande Fratello Vip, Gianluca Costantino difende Alessandro Basciano dalle critiche: "Ha esagerato, ma..."

Gianluca commenta il percorso di Alessandro al Gf Vip e la sua storia con Sophie.

Gianluca Costantino è tornato a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Intervistato da Superguidatv, l'ex gieffino ha commentato le ultime dinamiche e spezzato una lancia a favore del suo amico Alessandro Basciano, che è stato duramente ripreso per alcuni suoi comportamenti assunti nella Casa.

La confessione di Gianluca Costantino su Alessandro Basciano

Dopo aver parlato dell'interesse per Soleil Sorge e criticato duramente Manila Nazzaro, Gianluca ha voluto dire la sua sul comportamento di Alessandro, che nelle ultime puntate del Grande Fratello Vip è stato punito con un provvedimento disciplinare: "Conosco Alessandro da tantissimo tempo. So perfettamente qual è il suo punto debole. Alessandro a volte è impulsivo e ha delle reazioni esagerate di cui si pente. All’interno della casa ha pianto più volte per questo motivo e io stesso l’ho consolato".

"Credo che sia giusto il provvedimento preso dalla redazione. Non si può permettere di far passare un messaggio sbagliato" ha aggiunto Costantino. Allo stesso tempo, però, secondo l'ex concorrente del Gf Vip hanno esagerato a definire Basciano una persona violenta: "Si è però esagerato quando Alessandro è stato definito una persona violenta. Ha esagerato nei modi ma la violenza è altra".

A proposito della storia d'amore nata nella Casa tra Alessandro e Sophie Codegoni, Gianluca ha confessato: "La storia con Sophie come la vedo? Dentro la casa li vedevo molto affiatati. Tra loro c’è un forte sentimento ma bisognerà capire cosa accadrà quando saranno fuori". La neo coppia durerà anche lontano dalle telecamere?

