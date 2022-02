Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano sbotta e sbugiarda Nathaly Caldonazzo: "Volevo tutelarla, ma ora dico tutto"

Gossip TV

Alessandro svela la verità sulle frasi gravi pronunciate da Nathaly al Grande Fratello Vip.

Nathaly Caldonazzo è finita al centro di un polverone mediatico per le presunte frasi razziste pronunciate nella Casa del Grande Fratello Vip. A far luce sulla situazione ci ha pensato Alessandro Basciano che, dopo la diretta, ha svelato tutta la verità ad Antonio Medugno.

La verità di Alessandro Basciano sulle frasi di Nathaly Caldonazzo al Gf Vip

"Anto quelle parole le ha dette e ho sentito tutto benissimo. Ti dico anche i contesti" ha dichiarato Alessandro al Grande Fratello Vip spiegando cosa è realmente successo con Nathaly "La cosa delle zingare era ‘sono due zingare protette dagli zingari‘. Io l’ho riportato alla mia fidanzata e basta. Poi ovvio che Sophie l’ha detto alle sue amiche, ma non sono stato io a farlo. Poi non mi sono sentito troppo in colpa perché un’altra frase sugli zingari l’aveva già detta nella scorsa puntata".

Basciano ha poi continuato rivelando di aver tutelato la Caldonazzo in puntata: "Se volevo fare caos nominavo Nathaly e dicevo precisamente tutte le frasi che ho sentito nei dettagli. Però non volevo alzare il polverone. Non era mia intenzione metterla nei casini o crearle problemi. Io le ho detto che le voglio bene e so che non sparla di me e che tra noi c’è un bel rapporto".

Nonostante il loro bel rapporto, come riporta Biccy, Alessandro sembra deciso a smascherare Nathaly al Gf Vip per evitare di passare lui per bugiardo: "Quelle cose le ha dette e punto. Poi in diretta davanti a tutti mi dispiaceva puntare il dito e fare il giustiziere. Quando vado in confessionale dico tutto. Levatemi di mezzo, basta che non mi fanno passare per quello che riporta cose false, le cose sono state quelle chiare e tonde. Poi che io in diretta per tutelare Nathaly abbia deviato e fatto il finto tonto è un’altra storia. Qui escono frasi che nemmeno nei peggiori bar di Caracas".

