Grande Fratello Vip, Giaele De Donà vuole abbandonare la Casa: ''Non ce la faccio più, non sto bene''

Giaele De Donà, dopo l’ennesima discussione sul conto in banca del marito, è stremata e vuole lasciare la casa del Grande Fratello Vip.

Da quando ha varcato la porta rossa di Cinecittà, Giaele De Donà ha parlato spesso del suo matrimonio, dichiarando di praticare l’amore libero, parlando di vacanze super lusso e del rapporto con il marito. I concorrenti del Grande Fratello Vip sono sempre più scettici a causa dei racconti della gieffina e lei sbotta dopo la puntata, ammettendo di voler lasciare il programma di Canale 5.

Grande Fratello Vip, Giaele al limite: lascerà la casa?

Giaele De Donà ha deciso di parlare in modo onesto e trasparente del suo matrimonio nella casa del Grande Fratello Vip, ammettendo di praticare l’amore libero con il marito ricco e facoltoso, per poi rimangiarsi tutto e dichiarare che lui soffre per questa scelta. Nonostante le critiche amare, Giaele è andata avanti nei suoi racconti e ha ribadito che il marito è consapevole del loro rapporto, contrariamente a quanto sostenuto da Carolina Marconi, che è certa di averla sentire dire che il marito soffre per lei. Insomma, c’è una grande confusione, e la situazione non è migliorata quando si è parlato di vacanze costose da 30mila euro. Dopo la puntata del Gf Vip, che ha visto la squalifica di Ginevra Lamborghini, Giaele ha un crollo e piange disperata:

“La cosa dei 30mila euro, mi riferivo al fatto che mio marito ha pagato delle vacanze alle mie amiche, ma questa di Capri non è stato così. Ha contributo anche la mia amica, non voglio che passi che lei ha bisogno di farsi la vacanza con i soldi di mio marito. A me dà fastidio che sembra che io sia con mio marito perché mi paga le vacanze. Non ce la faccio più a stare qui, io non riesco a vivere bene qui, vedi che non sto bene… Sto perdendo tutti qui dentro”.

Edoardo Donnamaria e Attilio Romita cercano di far ragionare Giaele, rassicurandola e invitandola a raccontare un po’ meno della sua vita privata, dato che la situazione è complessa, e ascoltare gli altri parlare della loro, perché anche questo è un modo giusto di vivere il Gf. Giaele si lascerà rassicurare oppure deciderà di seguire il suo istinto e lascerà la casa?

