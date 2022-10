Grande Fratello Vip, Giaele De Donà si sbilancia su Antonino Spinalbese: "Con lui sono me stessa, mi freno solo perché..."

Gossip TV

Giaele De Donà sempre più presa da Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip.

Tempo di confessioni per Sofia Giaele De Donà nella Casa del Grande Fratello Vip. La bella concorrente della settima edizione del reality show non riesce più a nascondere la sua attrazione fisica per Antonino Spinalbese. Attrazione che teme possa compromettere il suo matrimonio con il marito Bradford.

La confessione di Giaele De Donà su Antonino Spinalbese

Sofia Giele De Donà è tornata a parlare del suo interesse, sempre più evidente, per Antonino Spinalbese. Come riportato da Biccy, subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip, la giovane concorrente si è sfogata con Charlie Gnocchi e gli ha confessato di avere paura di avvicinarsi troppo all’ex di Belen Rodriguez:

A me Antonino piace, lo confesso. Mi sto trattenendo. Se non fossi entrata con un marito fuori mi sarei buttata e non gli avrei dato tregua. Qui se scatta un bacio lui fuori vuole il divorzio. Mi freno perché poi so cosa scatta fuori. Ok amore libero, ma qui è un contesto diverso. [...] Con Anto mi trovo bene, per me non è una cosa costruita. In questi giorni abbiamo dormito insieme abbracciati. Me lo farei ogni secondo. Io so che ho dei limiti a cui posso arrivare. Se supero il limite scatta il divorzio. Non posso far saltare il matrimonio per una cosa qui dentro.

A proposito del suo discusso matrimonio con Bradford, la De Donà ha dichiarato di essere innamorata di suo marito ma allo stesso tempo di essere attratta da Spinalbese:

Mio marito lo amo, non è solo un mantenimento economico. Sono molto legata a lui. Lui accetta tutto fino a quando non ci sono sentimenti messi dentro. Accetta se è una cosa fisica, non accetterebbe una storia. Un limone potrei farlo con Anto, ma poi scatta altro dopo. Io so che poi non mi trattengo. Il mio problema è riuscire a trattenermi. Mica il bacio in se, che non sarebbe una problematica per come viviamo l’amore io e il mio compagno. Io quando sono con lui sono me stessa. Vorrei riuscire a fare qualcosa con Antonino, senza fare del male a chi ho fuori.

