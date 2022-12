Grande Fratello Vip, Giaele De Donà mette all’angolo Antonella Fiordelisi: ''Cerca di separare gli Incorvassi''

Gossip TV

Giaele De Donà smaschera Antonella Fiordelisi dopo la lite furiosa contro gli Incorvassi nella casa del Grande Fratello Vip.

Giaele De Donà ha osservato a lungo il comportamento di Antonella Fiordelisi nella casa del Grande Fratello Vip ed è giunta ad una conclusione ben precisa. Vedendo la schermitrice discutere contro Edoardo Tavassi, cercando di mettere in crisi la relazione con Micol Incorvaia con le sue congetture, la stilista smaschera Antonella pubblicamente e svela il suo scopo.

Grande Fratello Vip, Giaele De Donà mette in difficoltà Antonella Fiordelisi

È ormai chiaro che Antonella Fiordelisi abbia assunto sulle proprie spalle il ruolo di antagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip, seminando zizzania tra i concorrenti e mettendosi sempre a paragone con gli altri. Da quando Antonella è stata eletta la preferita dal pubblico all’ultimo televoto, poi, il suo ego è esploso e la schermitrice non perde occasione di punzecchiare i colleghi di Cinecittà, ribadendo di essere lei la preferita dal pubblico dato che non sa che fuori dalla casa è scoppiato il caso sul televoto truccato che le avrebbe permesso di trionfare, tanto da tirare in ballo il Codacons. Vedendo un aereo dedicato agli Incorvassi, la coppia formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, Fiordelisi ha iniziato a fare paragoni per poi criticare la siciliana per essersi prestata al gioco del bacio sotto al vischio insieme a Davide Donadei.

A quel punto, Edoardo è esploso contro Antonella e l’ha accusata di essere una persona gelosa e cattiva, sempre pronta a mettere in difficoltà gli altri per emergere, trovando il plauso del popolo di Twitter che sopporta sempre meno Fiordelisi e le sue sparate. Mentre Luca Onestini ha insinuato che Soleil fosse gelosa di Antonella, Giaele De Donà ha osservato tutto con grande attenzione e ha cercato di calmare Tavassi, facendogli notare il vero scopo della partenopea.

“Adesso vi dico una cosa che io ho capito meglio oggi pomeriggio. Lei che comunque è molto brava in questo gioco, si è accorta che voi due siete una coppia, che siete amati e ricevete aerei. Questa cose le dà fastidio e non poco ragazzi - riporta Biccy - Ogni volta cerca di separarvi. Ti dice che lei vuole altri. E ti vuole far arrabbiare […] Sa bene che voi due funzionate e che potete essere una minaccia per lei. Lei che questo gioco l’ha capito e lo sa fare, vuole arrivare fino alla fine qui dentro. Vi vede come una minaccia e questa è la verità. Lei ha iniziato il suo piano quando voi siete diventati gli Incorvassi”.

Giaele ha suggerito che Antonella sia gelosa e preoccupata per il successo che gli Incorvassi stanno raccogliendo tra il pubblico, e ha ragione dato che sui social la coppia piace tantissimo molto più di quella dei Donnalisi. Cosa ne pensate?

