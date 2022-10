Grande Fratello Vip, Giaele De Donà esplode contro Antonino Spinalbese: ''Mi hai fatto passare per una tr**a''

Gossip TV

Dopo il tentennamento di Antonino Spinalbese sulla questione flirt con Ginevra Lamborghini dopo il Grande Fratello Vip, Giaele De Donà esplode e lancia accuse pesanti al concorrente.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha rivelato ai concorrenti che Ginevra Lamborghini è tornata ufficialmente single e Antonino Spinalbese non è rimasto indifferente alla notizia. Vedendo l’ex di Belen interessato, mentre sino a poche ore prima pendeva dalle sue labbra, Giaele De Donà ha perso la calma e ha accusato Antonino.

Grande Fratello Vip, Giaele contro Antonino: sfuriata epica

Ginevra Lamborghini è stata squalificata dalla settima edizione del Grande Fratello Vip per aver accusato Marco Bellavia di “meritarsi di essere bullizzato”, ma è l’unica concorrente squalificata ad essere ancora onnipresente nello studio del reality show di Canale 5. Alfonso Signorini, durante l’ultima puntata, ci ha tenuto a concederle l’ennesimo blocco rivelando ad Antonino Spinalbese che Ginevra è tornata single: una notizia che non ha lasciato affatto indifferente l’ex di Belen Rodriguez.

Tra Antonino e Lamborghini è nata una sorta di simpatia, mai sbocciata in altro dato che hanno condiviso Cinecittà letteralmente per due settimane, ma dopo l’addio della gieffina lui si è concentrato su nuovi fronti, intrecciando un rapporto malizioso con Giaele De Donà. Quest’ultima, in nome dell’amore libero, ha espresso interesse per Spinalbese e sembrava essere totalmente ricambiata, sino a quando in puntata Signorini ha evidenziato questo flirt proprio mentre Antonino sembrava essere più interessato al fatto che Ginevra fosse tornata single. La cosa non ha fatto piacere a Giaele che, dopo la puntata, si è sfogata duramente iniziando ad inveire contro l’hair-stylist.

“Mi hai sempre detto che fra te e Ginevra non c’è niente, poi in puntata quando abbiamo parlato di lei hai fatto credere che ci sia qualcos’altro sotto. Se a te vuoi farti la storia d’amore con Ginevra va bene, ma non farmi passare così con io che ti provoco e tu che sei un santo. Esponiti […] Io sono passata per la tro** di turno che si è messa di mezzo fra te e Ginevra. Hai fatto credere che io ti provoco ma che a te interessa Ginevra e non come amica - riporta Biccy - Mi hai fatto fare una figura pessima proprio perché non hai parlato”.

Giaele si è mostrata veramente furiosa con Antonino, analizzando alla perfezione la situazione e insinuando un dubbio: dopo essere entrato al Gf Vip per farsi conoscere e aver parlato di Belen per un mese, la nuova strategia del gieffino è quella di impersonare il ruolo di latin lover conteso da tutte le inquiline? Effettivamente poco dopo Antonino si è esposto con Antonella Fiordelisi, che gli ha massaggiato il Lato B con piacere.

