Grande Fratello Vip, Giaele De Donà affronta Antonino Spinalbese dopo la diretta: "Non posso mentire"

Dopo la puntata del Gf Vip, nella Casa arriva un nuovo confronto tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese.

Sofia Giaele De Donà ha deciso di prendere le distanze da Antonino Spinalbese per rispetto del suo matrimonio con Bradford. Una scelta inaspettata, quella presa dalla concorrente, arrivata dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip e l'incontro nella Casa con il padre.

Il confronto al Gf Vip tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Giaele De Donà ha deciso di aprire il suo cuore e rivelare i suoi sentimenti per Antonino Spinalbese. Proprio per questo motivo, la gieffina ha deciso di prendere una decisione inaspettata dopo la diretta. Come riporta Biccy, parlando con l'ex di Belen Rodriguez, Giaele gli ha confessato di voler prendere le distanze anche per rispetto del marito:

Ti devo ringraziare per i tuoi consigli. Adesso capisco anche perché avevi fatto dei passi indietro e ti eri raffreddato. Ho compreso che l’avevi fatto per me, dopo aver visto la lettera di Brad. Anche le parole di mio padre mi hanno fatto capire tanto. Mi ha detto che tu sei un buon amico e che io forse volevo altro. Nonostante tutto io in diretta ho voluto dire la verità. Intendo quando mi hanno chiesto cosa provo per te, se era solo amicizia o di più. Avrei potuto non dare la risposta sulla cotta per te. Però io voglio essere sincera sempre.

Non avrei mai voluto passare per falsa - ha continuato Giaele - Io non posso mentire non mi piace. Ho preferito la sincerità e mentire non sarebbe stato corretto nei confronti tuoi, di mio marito e del pubblico. Se io provo o ho provato qualcosa, trovo giusto dirlo. Adesso la mia priorità è sistemare con Brad, il resto è tutto in secondo piano. Poi il secondo punto è vivermi questa esperienza come Giaele, fare il mio percorso e andare avanti. Adesso parlano i fatti, ci siamo allontanati io e te e continueremo a stare distanti, lui quindi capirà. Questo non significa che non ti voglio bene, ma è giusto stare lontani come avevi pensato te.

