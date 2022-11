Grande Fratello Vip, Giaele De Donà a rischio: "Sto male, mi sento la febbre"

Gossip TV

Dopo Wilma Goich anche Giaele De Donà positiva al Covid?

Caos nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Luca Onestini e Wilma Goich, anche Giaele De Donà potrebbe lasciare il gioco per problemi di salute. La discussa concorrente della settima edizione ha infatti rivelato ai suoi compagni di non sentirsi bene.

Giaele De Donà in isolamento per Covid?

Le condizioni di salute dei concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip non sembrano migliorare, anzi. Dopo Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Luca Onestini e Wilma Goich, anche Giaele De Donà potrebbe aver contratto il Covid.

Come riporta Biccy, nelle ultime ore Giaele ha confessato a Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia di non sentirsi per niente bene: "No raga io ve lo dico sto male. Io non mi sento bene, ragazzi io mi sento la febbre in questo momento. Amo è tutta la sera che dico che non sto bene". Al momento non è arrivato nessun comunicato da parte della produzione del Gf Vip.

Cosa deciderà di fare il Grande Fratello? Ricordiamo che Alfonso Signorini anche nell'ultima diretta ci aveva tenuto a rassicurare tutti sulle condizioni di salute dei concorrenti in isolamento per Covid:

Volevo tranquillizzare tutti. I nostri vipponi stanno bene e sono monitorati. Anche i ragazzi nella casa hanno fatto tutti i tamponi del mondo.

