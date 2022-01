Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis: "Ecco chi vincerà la sesta edizione del reality"

Gossip TV

L'ex gieffino Giacomo rivela il nome del possibile vincitore del Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge e Lulù Selassié sono tra le protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Stando alle ultime dichiarazioni rilasciate da Giacomo Urtis, le due giovani concorrenti potrebbero infatti contendersi la vittoria finale.

Giacomo Urtis vuota il sacco sul vincitore del Gf Vip

Ospite a Casa Chi, il format web del settimanale diretto da Alfonso Signorini, l'ex gieffino Giacomo ha fatto un bilancio della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. Interpellato dai giornalisti, il noto chirurgo estetico si è lasciato andare a una confessione inaspettata su Barù: "Lui avrebbe potuto cedere alle mie lusinghe. Bhè lo ha detto pure ieri in puntata. Si parlava di Jessica e lui ha detto 'No, meglio Giacomo Urtis!'. Io ho detto che mi ha promesso il regalo quando uscirà".

E ancora: "Barù mi ha detto che come esce ci vediamo. L’ha detto difronte a tutti. Non ne ha fatto mistero. Lui è un po’ frenato dalle telecamere e soprattutto magari a essere un po’ più libero quindi boh, bisogna capire poi…". Tra i due concorrenti della sesta edizione potrebbe nascere qualcosa di più di una semplice amicizia? E come la prenderà Jessica Selassié?

Urtis ha poi rivelato che Soleil e Lulù potrebbero contendersi la vittoria finale del Gf Vip: "Chi vincerà? Secondo me a questo punto o Soleil, visto che ha tenuto banco e ha fatto tanto audience, oppure l’idola dei ragazzini, Lulù Selassié. Poi naturalmente come in tutti i reality vince sempre quello che meno si vede quindi… non lo so, bisogna capire".

