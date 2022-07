Grande Fratello Vip, George Ciupilan nel cast: ''Infanzia orrenda con mio padre, lui beveva e...''

Gossip TV

George Ciupilan, nuovo protagonista del Grande Fratello Vip, svela la sua difficile infanzia in Romania.

Noto al pubblico per aver preso parte a Il Collegio e La Caserma, show di Rai 2, George Ciupilan sarà uno dei nuovi concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. A confermarlo Alfonso Signorini, attraverso un palese indizio, desideroso di dare spazio ai più giovani e alla storia difficile di George.

Grande Fratello Vip, George Ciupilan si racconta e spiazza

Il cast della settima edizione del Grande Fratello Vip prende forma e Alfonso Signorini ha deciso di rendere ancora più intrigante l’attesa, rivelando di tanto in tanto indizi inequivocabili sui concorrenti che varcheranno la porta rossa di Cinecittà. Nelle ultime ore, Signorini ha confermato la presenza di George Ciupilan, volto noto ai telespettatori appassionati dei programmi Rai Il Collegio e La Caserma, nonché amatissimo su Tik Tok dove vanta 1.7 milioni di followers. Nell’ultimo numero di Chi, forse proprio in previsione della rivelazione al pubblico, è apparsa un’intervista a Ciupilan, che ha parlato della sua infanzia infelice e difficile in Romania, a causa di un padre dipendente dall’alcol, fino al trasferimento in Italia grazie al coraggio di mamma Marilena.

“Mamma Marilena è venuta in Italia a cercare lavoro e io sono rimasto con mio padre Gigi. Con lui sono stati anni orrendi, beveva, io sono cresciuto da solo. Ricordo che mangiavo sempre uova, da noi sono il cibo del popolo. Quando avevo otto anni mia madre con la scusa di una pizza… Era sbucata all’improvviso. Io sapevo che lei era in Italia, che aveva un nuovo compagno e che faceva la badante ad Arenzano. Non avevo altre notizie. Quella sera è riapparsa, come dicevo, e mi ha portato fuori. Mentre passeggiavamo mi ha chiesto una foto ricordo. In realtà le serviva la mia foto per il passaporto. Finito il giro siamo saliti su un van e ho capito che stavo andando con lei in Italia. Ero pazzo di gioia. Alla dogana ci hanno fermato perché mancava la firma di mio padre per il mio espatrio. Davanti alle preghiere di mia madre, però, ci hanno fatti passare”.

Così, George è arrivato in Italia ma i primi anni non sono stati semplici per lui, che si è dovuto nascondere dal padre insieme alla madama, potendo contare sull’appoggio di alcune amiche. Attualmente, ha spiegato George, suo padre non fa più parte della sua vita e così vorrebbe che fosse anche nel futuro. Infine, il nuovo concorrente del Gf Vip ha parlato del suo ingresso nel mondo del piccolo schermo, raccontando:

“Una sera ho guardato Il Collegio e ho detto a mia madre: “Faccio il casting“. Lei, che in quel momento faceva piccoli lavoretti, mi ha risposto: “Vai, sono con te“. Mi hanno preso e finalmente sono riuscito a essere me stesso, a venir fuori, a parlare, e sono stato trattato da persona e non come “il rumeno” […] Mi sono sentito accettato. E ringrazio chi mi ha dato questa opportunità. Inoltre ho guadagnato anche dei soldini che ho portato a casa. Nel mentre, ho iniziato a postare i video che facevo da solo per cercare sicurezza, ed è stato un boom incredibile”.

