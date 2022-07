Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini regala un indizio sul terzo Concorrente ed esplode il caos!

Gossip TV

Alfonso Signorini continua a dispensare indizi e spoiler sul cast della settima edizione del Grande Fratello Vip.

L’estate è ancora lunga e settembre sembra fin troppo lontano, ma Alfonso Signorini sa come tenere i fan del Grande Fratello Vip con il fiato sospeso, premiando la fedeltà del pubblico con qualche piccola anticipazione. Nelle ultime ore, il presentatore ha diffuso su Instagram un indizio eclatante sul terzo concorrente ufficiale del reality show di Canale 5.

Grande Fratello Vip, Signorini dà un’anticipazioni clamorosa

La settima edizione del Grande Fratello Vip prenderà il via a partire da settembre 2022 e, mentre Adriana Volpe non mostra rancore nei confronti di Alfonso Signorini che l’ha sostituta senza troppe cerimonie con Orietta Berti, il presentatore è concentrato a formare il suo spaziale cast. Nelle ultime settimane si sono rincorse diverse indiscrezioni sui possibili concorrenti e Alfonso ha deciso di rendere l’attesa meno tediosa, svelando sul suo Instagram alcuni indizi cruciali per riconoscere i primi Vipponi ufficiali del Gf Vip.

La foto di una particolare borsetta ha confermato il futuro ingresso a Cinecittà della rapper e presentatrice spagnola Chadia Rdriguez, mentre un vermiglio smalto accompagnato da un chiaro riferimento al taxi ha portato alla luce la presenza di Pamela Prati. La presenza della showgirl sarda ha creato non poco malcontento nel pubblico, ancora ancorato all’affaire Mark Caltagirone e poco propenso a concedere una seconda occasione dopo tutto quel clamore mediatico. Tra conferme e trattative in corso, tra le quali spunta il nome di Giovanni Ciacci, Signorini ha divulgato un nuovo indizio nelle sue Ig Stories, mostrando la mano del concorrente con un particolare pendente a catena.

“Terzo indizio. Catene al polso per il terzo concorrente del Grande Fratello Vip… Ma solo al polso”.

Sul web si è scatenata, inevitabilmente, la caccia al personaggio misterioso e i più attenti hanno riconosciuto il particolare gioiello in uno dei recenti video di George Ciupilan. Volto de Il Collegio e de La Caserma su Rai 2, il giovane è un influencer piuttosto amato su Instagram e seguitissimo su Tik Tok dove conta 1.7 milioni di followers. A convincere i fan che sia proprio Ciupilan il nuovo concorrente del Gf Vip, inoltre, è il fatto che gli sia stato dato spazio sull’ultimo numero di Chi, una coincidenza decisamente bizzarra. La presenza dell’ex volto de Il Collegio, tuttavia, ha fatto storcere il naso a molti telespettatori che non hanno particolare simpatia per lui e trovano, inoltre, che abbia ben poco di Vip.

