Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon contro il suo ex Matteo Diamante dopo la diretta: "Quella persona va..."

Nikita Pelizon svela alcuni retroscena inediti della sua storia d'amore con Matteo Diamante.

Volano accuse a distanza tra Nikita Pelizon e il suo ex Matteo Diamante. Tutto è nato quando Alfonso Signorini ha mostrato a George Ciupilan alcune dichiarazioni rilasciate sui social dall'ex naufrago de L'Isola dei Famosi contro di lui provocando la dura reazione della giovane concorrente del Grande Fratello Vip.

Le accuse di Nikita Pelizon al suo ex Matteo Diamante al Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri giovedì 3 novembre 2022, Alfonso Signorini ha mostrato in diretta a George Ciupilan alcune storie Instagram pubblicate da Matteo Diamante. Storie in cui il modello si lamentava e commentava l'avvicinamento tra l'ex volto de Il Collegio nella Casa e la sua ex fidanzata Nikita Pelizon.

Il comportamento di Diamante ha fatto letteralmente innervosire la Pelizon che, interpellata in diretta dal giornalista e conduttore della settima edizione del Gf Vip, ha cercato di chiarire una volta per tutte la sua posizione. Non contenta, la gieffina è tornata a parlarne anche dopo la puntata prima con Daniele Dal Moro e poi con Ciupilan:

Questa persona va messa nel passato e va lasciata lì. L’unica cosa che mi ha fatto di bello è che mi ha permesso di vivere la realtà in un altro modo. E già della sua foto di Instagram si capisce che mette se stesso al primo posto. Nell’altro reality la produzione voleva fare il gioco della bottiglia e lui è sbottato. C’è stata una volta che dovevamo fare questo gioco e lui ha dato il peggio in quell’occasione.

