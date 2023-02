Grande Fratello Vip, George Ciupilan: "Antonino Spinalbese è il vero stratega, Edoardo Tavassi? Ha provato più volte a..."

Gossip TV

L'ex gieffino George Ciupilan a ruota libera su alcuni concorrenti della settima edizione del Gf Vip.

George Ciupilan è stato uno dei concorrenti più amati e apprezzati della settima edizione del Grande Fratello Vip. Ospite a Casa Pipol, il giovane influencer ha fatto un bilancio del suo percorso nella Casa di Cinecittà e svelato il nome del vero stratega del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Antonino Spinalbese e Tavassi nel mirino di George Ciupilan

A poche settimane dalla sua eliminazione dal gioco, George Ciupilan è tornato a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip. L'ex amato gieffino ha colto l'occasione anche per dire la sua sul comportamento ambiguo assunto nella Casa da alcuni suoi ormai ex compagni di avventura come Edoardo Tavassi:

Tavassi è una persona che sa giocare molto bene determinate carte, addirittura più volte ha provato a mettere zizzania nelle orecchie degli altri, non parla, non si espone. Nomina me e Nikita, la settimana prima mi fai tutto un discorso, dicendo che cerchi di darmi una mano e tutto e poi mi nomini, un po’ mi stranisco. Darli dello stratega nei miei confronti, nei confronti delle altre persone non lo so perché anche lui crea dei rapporti.

Leggi anche L'ira di Daniele Dal Moro dopo la diretta del Gf Vip

Per George, però, il vero stratega della settima edizione del Gf Vip è Antonino Spinalbese:

Il vero stratega perché ho visto dei cambiamenti molto strani è Antonino. Però con lui non ho mai avuto rapporto, sin dall’inizio, a parte le prime due settimane che cercavamo di chiacchierare, poi ci siamo staccati letteralmente. Lui era un’altra persone che dubita sempre del mio atteggiamento. Ginevra, Mi piaceva. Poi c’è stato questo feeling tra lei e Antonino e io per come sono fatto ho deciso di tirarmi fuori.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.