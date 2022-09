Grande Fratello Vip, George Ciupilan affronta Marco Bellavia: "Io ti ho votato"

Gossip TV

George Ciupilan confessa a Marco Bellavia di averlo nominato al Grande Fratello Vip.

Tempo di confessioni al Grande Fratello Vip per George Ciupilan. Subito dopo la puntata, il noto influncer, turbato dalle nomination svolte in diretta, ha cercato un confronto con Marco Bellavia per confessargli di averlo nominato.

La verità di George Ciupilan sulla sua nomination al Gf Vip

Ieri, lunedì 26 settembre 2022 su Canale 5, è andata in onda la terza puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata ricca di colpi di scena che ha destabilizzato diversi concorrenti. Tra questi anche George Ciupilan che, subito dopo la diretta, ha cercato un confronto nella Casa con Marco Bellavia per parlare delle nomination.

"Voglio essere sincero con te, ti ho votato. Oltre ad essere la persona con cui ho stretto di meno, ho visto anche delle battutine di troppo" ha confessato George a Marco cercando di motivare la nomination nei suoi confronti. L'uomo, però, non è rimasto spiazzato dalla confessione, anzi. Marco ha accettato le critiche e rassicurato il ragazzo: "Ma va bene dai. Io non cambio parere su di te. Hai ragione, sono un ca*****zi.Tu sei il migliore e rimani tale. Non farti prendere dai sensi di colpa".

Leggi anche Ginevra Lamborghini affronta Sofia Giaele al Gf Vip

"Devi stare tranquillo" ha continuato Marco cercando di rassicurare George "Mi hai fatto un favore perché questa settimana mi dai l'opportunità di farmi conoscere meglio da te e farti capire che in verità io non sono così cretino. Stai sereno". Riuscirà Bellavia a far ricredere il giovane influencer? Staremo a vedere.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.