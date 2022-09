Grande Fratello Vip: frecciatine in diretta tra Signorini, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, ecco cosa è successo

Gossip TV

Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli salutano in diretta al Gf Vip Adriana Volpe, la quale reagisce in maniera del tutto inaspettata!

Ieri, lunedì 19 settembre 2022, su Canale 5 è partita ufficialmente la settima edizione del Grande Fratello Vip capitanata dal giornalista Alfonso Signorini. Tra i tanti telespettatori non è mancata Adriana Volpe, esclusa dal reality show dopo la sua esperienza come opinionista nella scorsa stagione.

Adriana Volpe punge sui social Sonia Bruganelli durante la diretta del Gf Vip

Alfonso Signorini ha aperto la nuova edizione del Grande Fratello Vip insieme alle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Il conduttore ha invitato a entrare in studio la moglie di Paolo Bonolis con queste parole "Chiamo accanto a me la mia opinionista che è sopravvissuta alla scorsa edizione" e ha poi salutato in diretta Adriana Volpe.

Un gesto che, pare non abbia particolarmente colpito Adriana. L'ex opinionista del Gf Vip ha pubblicato un post dedicato al reality show che ha ripercorso la sua esperienza nella Casa rivolgendosi però solo ai concorrenti della nuova edizione e ignorando completamente Alfonso e la sua ex collega Sonia: "Un grande in bocca al lupo a tutti coloro che entreranno nella casa del #gfvip. È un’esperienza unica che vi porterete sempre nel cuore".

Non solo. La Volpe ha stuzzicato la Bruganelli mettendo like a dei tweet ironici: "Sonia Bruga che pensava di essersi liberata di Adriana Volpe e prendere la scena e invece si presenta GIULIA SALEMI". "Non il saluto alla signora Adriana Volpe". Arriverà una replica da parte dell'opinionista del programma? Staremo a vedere!

