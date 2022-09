Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci su Pamela Prati: "Non le credo perché..."

Gossip TV

A poche ore dal suo ingresso nella Casa del Gf Vip, Pamela Prati finisce nel mirino di Giovanni Ciacci.

Pamela Prati è sicuramente tra i concorrenti più attesi della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Neanche il tempo di fare il suo ingresso nella famosa Casa di Cinecittà, infatti, che la discussa showgirl è finita nel mirino dello stylist Giovanni Ciacci per il famoso caso di Mark Caltagirone.

L'attacco di Giovanni Ciacci a Pamela Prati

Nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 19 settembre 2022 su Canale 5, Alfonso Signorini ha presentato ufficialmente gran parte dei concorrenti della nuova edizione. Tra questi anche Pamela Prati, che ha deciso di rientrare nella Casa dopo la squalifica dal reality show avvenuta sei anni fa e soprattutto dopo lo scandalo Mark Caltagirone.

A commentare la partecipazione della Prati al Gf Vip ci ha pensato Giovanni Ciacci, il quale entrerà in gioco nel corso della prossima diretta. Interpellato da Signorini, lo stylist, in collegamento con il programma, ha attaccato la showgirl affermando:

Io l’ho subìta una truffa, tutt’ora non le credo, non sono assolutamente convinto di quello che ha raccontato [...] Ho provato a chiamarla, non mi ha mai risposto, se è stata veramente truffata o raggirata sin dal primo momento che ci darà le prove, sono con lei, perchè sto sempre dalle parte delle donne.

A spezzare una lancia in favore di Pamela invece il giornalista e conduttore del reality show di Canale 5, che ha rivelato i motivi che l'hanno spinta a rimettersi in gioco. Come reagirà la showgirl di fronte alle dichiarazioni di Ciacci? Una cosa è certa: si prevedono scintille per la prossima puntata di giovedì.

