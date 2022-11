Grande Fratello Vip, Francesco Chiofalo scrive ad Antonella Fiordelisi: "Mi hai sfruttato, tra noi è finita perché..."

Gossip TV

Tutta la verità di Francesco Chiofalo sulla rottura con Antonella Fiordelisi.

Antonella Fiordelisi è sicuramente una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. La giovane concorrente del reality show, però, nelle ultime ore è finita nel mirino del suo ex Francesco Chiofalo che, stanco di essere nominato nella Casa, ha deciso di scriverle una lettera.

Francesco Chiofalo contro Antonella Fiordelisi

Francesco Chiofalo è tornato all'attacco contro Antonella Fiordelisi. Dopo essere stato tirato in ballo più volte dalla sua ex al Grande Fratello Vip, come riporta Lanostratv, il romano ha deciso di scriverle una lettera al settimanale Di Più in cui si è difeso dalle accuse mosse nei suoi confronti da parte del padre della giovane sportiva:

Si è permesso di dire che dopo due anni insieme tra noi è finita per colpa di un mio tradimento. Tra noi non è finita a causa di questa mia presunta infedeltà, ma per colpa della tua ambizione e per la decisione dei tuoi genitori che non volevano più che tu mi frequentassi. [...] E’ inutile che continuiate a sbandierare quel mio tradimento come il simbolo di tutti i mali.

Nella lettera, Chiofalo ha poi continuato attaccando la Fiordelisi, che continua a viversi il suo rapporto con Edoardo Donnamaria, e svelando i reali motivi della loro rottura avvenuta nel 2020:

Erano poche settimane che ci vedevamo, non sento di aver mancato di rispetto. Mi hai sfruttato, usato per raggiungere il successo, e quando hai visto che non ti servivo più mi hai buttato via. Mi hai detto i miei genitori mi hanno comprato casa a Milano e hanno detto che devo lasciarti. Io non voglio ma desidero anche pensare al mio lavoro, al mio futuro. Questa è la verità. Se sei lì è solo grazie a me. Criticarmi per il mio aspetto, puntare il dito sulle mie insicurezze, tutto questo non è mancanza di sensibilità?

