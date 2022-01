Grande Fratello Vip, Federica frena con Gianmaria Antinolfi e lui prende le distanze

Gossip TV

Dopo Alessandro e Sophie un'altra nuova coppia già scoppiata al Grande Fratello Vip?

Dopo la battuta d'arresto tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, oggi, nella Casa del Grande Fratello Vip, anche Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme pare abbiano fatto un passo indietro. Negli ultimi giorni trascorsi in casa, tra l'ex professoressa dell'eredità e l'imprenditore campano era scattato il bacio, dopo diversi momenti trascorsi insieme tra risate e intimità.

Nonostante sembrasse stessimo assistendo all'inizio di una nuova storia, la seconda per Gianmaria dopo essersi invaghito di Sophie, la bella partenopea sembra non essere del tutto convinta. A proposito del rapporto con l'imprenditore, la Calemme ha spiegato a Giacomo Urtis di essere legata ad una ragazzo fuori, come aveva già precedentemente detto anche durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip:

Ci conosciamo da poco, sono entrata da single anche se fuori con lui c’è stata molta passione e sentimento, ma ci siamo detti: vedremo una volta finito il Grande Fratello. Io promesse fuori non ne ho fatte, però a lui ci penso.

E ancora:

Se lui (il ragazzo fuori) dovesse dare un segnale o venire qua a dirmi qualcosa ci penserei. Mi sono lasciata un po’ andare perché Giammy fa un po’ di pressing ma è un 50 e 50 perché si fanno in due le cose. Io mi prendo le mie responsabilità perché l’ho baciato. Con Gianmaria non sono presissima che dici wow, ma c’è fra noi una forte empatia, è una persona con cui sto bene, abbiamo molte cose in comune, è molto dolce e sensibile, è proprio un signore. Ha molte attenzioni per me, e il bicchiere e la tazza e l’acqua.. E quindi mi sono un po’ più lasciata andare.

La gieffina ha parlato anche Gianmaria sottolineando che cerca di viversi quello che viene ma se dovesse ancora a quello che c'è fuori, troncherebbe subito la relazione con lui. Parole che hanno messo in guardia l'imprenditore che ha dichiarato: “Fammi fare le mie valutazioni, chiarisciti le idee e io prendo le distanze. Avvicinati tu a me quando hai voglia”.

