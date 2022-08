Grande Fratello Vip, Fariba Tehrani ad un passo dalla conferma? L’indiscrezione

Gossip TV

La madre di Giulia Salemi potrebbe essere una delle prossime concorrenti del Grande Fratello Vip.

Nella nuova edizione del Grande Fratello Vip ci sarà anche la madre di Giulia Salemi? Sembra che Fariba Tehrani, desiderosa di riscattarsi in tv con un nuovo reality show, stia corteggiando Alfonso Signorini per assicurarsi un posto nella casa di Cinecittà. Ecco le ultime indiscrezioni.

Grande Fratello Vip, la madre di Giulia Salemi nel cast?

Continuano i preparativi per la settima edizione del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini sta raccogliendo le ultime conferme dai suoi Vipponi, tra i quali ci sarà senza dubbio Giovanni Ciacci, il primo concorrente ufficiale confermato. Il presentatore del reality show di Canale 5 ha intenzione di non rivelare tutto prima del debutto, così da tenere i fan con il fiato sospeso.

Si vocifera che al Gf Vip tornerà Giulia Salemi con un ruolo inedito, per la gioia di tutti i sostenitori della bella influencer italo-persiana, che recentemente ha parlato della sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli, confermando che tra loro va tutto a meraviglia. A Cinecittà, inoltre, potrebbe esserci in veste di concorrente anche Fariba Tehrani, la mamma di Giulia, come trapela dall’ultima indiscrezione lanciata da Dagospia.

“La mitologica ex isolana, sogna di partecipare alla prossima edizione. La conturbante iraniana riuscirà nel suo intento? Chi vivrà vedrà”.

Insomma, sembra che Fariba sia in contatto con Signorini per convincerlo ad arruolarla nel suo cast e, vista la sua esuberante personalità, potrebbe anche riuscire a convincerlo. Chi di certo non ci sarà è Alex Belli, che ha annunciato di voler lasciare la Tv.

