Grande Fratello Vip, Giulia Salemi pronta a tornare in un ruolo inedito? L'indiscrezione bomba

Giulia Salemi nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip?

Manca poco alla settima edizione del Grande Fratello Vip, che partirà il prossimo settembre su Canale 5. Stando alle ultime indiscrezioni, l'influencer ed ex gieffina Giulia Salemi potrebbe tornare nel cast del reality show condotto da Alfonso Signorini ma in un ruolo totalmente inedito mai sperimentato fino a ora.

Il ritorno di Giulia Salemi al Gf Vip

Dopo aver partecipato per ben due volte come concorrente, Giulia Salemi potrebbe tornare al Grande Fratello Vip con un ruolo inedito. Stando a quanto riportato da ThePipol, la produzione del reality show starebbe pensando di coinvolgere ancora una volta l'amata influencer affidandole uno spazio nuovo dove commentare a caldo le dinamiche del gioco insieme agli eliminati:

Nuovo ruolo per Giulia Salemi? Al momento è solo un rumor ma pare che Giulia, nel prossimo Grande Fratello Vip, potrebbe avere un ruolo in studio, nel backstage, con i coinquilini appena eliminati. Questo rumor al momento è un’idea in corso che potrebbe fortemente concretizzarsi.

Al momento non è arrivata nessuna conferma ufficiale né da parte del Gf Vip né della diretta interessata. Come riporta Biccy, se il progetto dovesse concretizzarsi, per la Salemi questa sarebbe la quarta collaborazione con il popolare programma di Canale 5: nel 2018 e nel 2020 come concorrente, mentre nel 2021 come conduttrice del Gf Vip Party insieme a Gaia Zorzi.

