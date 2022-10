Grande Fratello Vip, faccia a faccia tra Antonella ed Edoardo e alla fine arriva il bacio [VIDEO]

Gossip TV

Al Gf Vip, arriva l'attesa resa dei conti tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: il confronto finisce in maniera spiazzante.

E' tornato il sereno tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I due gieffini, negli ultimi giorni trascorsi nella Casa del Gf Vip, si erano allontanati e la bella schermitrice si era avvicinata pericolosamente ad Antonino Spinalbese, suscitando la gelosia di Edoardo.

Gf Vip, faccia a faccia tra Antonella ed Edoardo che ammette: "Mi sei mancata"

Per Antonella si è trattata di una semplice provocazione per testare l'interesse del giovane romano? A quanto pare sì. Prima dell'atteso faccia a faccia tra i due, il gieffino si è sfogato con Daniele Dal Moro e Elenoire Ferruzzi:

"È un’altra persona, poi ogni tanto viene, mi fa il sorrisino, mi prende la mano. Non voglio fare strategie in amore perché non servono. Pensa di non potersi fidare di me, lei sta testando il mio interesse. Lo so perché lo faccio anche io all’inizio, per vedere chi ho di fronte. Poi mi fido e smetto. È una cosa tossica che può avere lati positivi. Lei vuole testare l’interesse che possa superare momenti di difficoltà. Lei ha pianto con me per delle cose che avevano detto di me. Io sono arrivato al limite."

Ieri, Donnamaria, parlando con Alberto, pur convinto che fosse una semplice ripicca quella di Antonella, l'ha definita una ragazza immatura dalla quale non ha nessun intenzione di farsi prendere in giro.

In seguito, Edoardo e Antonella hanno avuto un confronto in giardino. Donnamaria ha ammesso di aver vissuto un certo malessere nel vederla distante e vicina ad Antonino:

"La tua è una scarsissima capacità di metterti nei panni degli altri. Sai cosa faccio io? Io penso cosa ho fatto di male per meritarmi un comportamento così? Sai quanto è stato pesante oggi? Io non sono disposto a farmi trattare in questo modo. Non è che ci dobbiamo piacere per forza. Se tu apprezzi i comportamenti che ho nei tuoi confronti, le attenzioni, i lati del mio carattere bene. A me tu hai cambiato le giornate. Non è che sto male perché sono innamorato di te ma perché ho visto una persona speciale, con cui sto bene. Vedere una persona che si diverte a far star male una persona a me fa schifo. La mia preoccupazione più grande è stata “Con questa persona è finita”.

Antonella ha spiegato le sue ragioni:

Io non ti capisco, capisco tutti ma te no. Non vuoi più parlarmi? A me piaci. A me quando piace qualcuno devo usare delle strategie sennò non capisco bene. Lo faccio apposta. Voglio vedere se sei sincero. Sono fatta così. Poi tanto male non stavi perché mi hai fatto anche qualche sorrisino. Dai, posso chiederti una cosa. Mi puoi abbracciare?

Il faccia a faccia tra i due ragazzi è terminato nel migliore dei modi, con un bacio inaspettato e grazie al quale è tornato immediatamente il sereno.

