Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi flirtano davanti ad Edoardo: la dura reazione del gieffino

Al Grande Fratello Vip, Antonella cambia rotta e si butta su Antonino con gesti sempre più espliciti davanti a Edoardo Donnamaria che si è sfogato con Alberto De Pisis.

Poco dopo la fine della puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi ha sorpreso tutti dichiarandosi apertamente ad Antonio Spinalbese al quale ha confessato di nutrire un'attrazione fisica e di essere anche convinta che per lui sia lo stesso.

Gf Vip, Antonella e Antonino flirtano davanti a Donnamaria: la reazione

Il tutto è avvenuto sotto gli occhi di Edoardo che ha tentato si riavvicinarsi ad Antonella strappandole un bacio. La strategia di Donnamaria non ha però funzionato e l'influencer nella tarda notte si è infilata nel letto dell'ex fidanzato di Belen, parlando e scherzando con lo spezzino fino al mattino.

Nella giornata di oggi, Antonella e Antonino hanno continuato palesemente a flirtare davanti allo stesso Edoardo che poi si è sfogato con Alberto De Pisis.

Il gieffino è convinto che Antonella sia attuando una ripicca ma, ad ogni modo, non è affatto contento del suo comportamento, reputandolo immaturo:

“Non mi posso far prendere in giro da un imbecille - ha dichiarato Edoardo ad Alberto come riportato da Biccy - Qui c’è qualcuno che ci sta provando. Ci prova, ma non ce la fa a farmi sbottare. Sono contento della reazione che ha avuto. Almeno mi sono levato un peso e mi ha dato ragione. No adesso nello specifico non parlo di Antonella. Parlavo di Antonino. Comunque sì lei mi piace, ma dobbiamo essere realisti. Non è mica la donna della mia vita. Sta giocando, vuole giocare? E allora giochiamo. Pensi che a lei non piacciono? Fa la bambina è un po’ bimba“.

Edoardo non è il solo a pensare che Antonella lo stia semplicemente provocando.Giaele è convinta che anche Antonino stia usando Antonella per attuare una ripicca:

“Penso che tu adesso stia provando a provocare Edo usando Antonella. Sì e la stessa cosa fa lei con te. Avete litigato con lui e lo stuzzicate. Comunque la scena vostra era assurda. Lei che ti diceva ‘io ti piaccio e tu mi piaci, sono sicura di piacerti’. Poi Edoardo che l’ha presa da dietro e l’ha baciata. E lei che è tornata, una cosa surreale“.

Anche se alcuni Vipponi sono convinti che si possa trattare solo di una provocazione, l'atteggiamento della bella schermitrice non convince affatto tutti. Molti attenti telespettatori sono infatti convinti che abbia un reale e sincero interesse per Spinalbese e il suo attuale e repentino cambio di rotta è stato oggetto di immediate critiche.

