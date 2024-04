Grande Fratello Vip, ex vippone sulla sua partecipazione: "Esperienza terribile fatta per soldi"

Gossip TV

Parla un ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, vinta da Tommaso Zorzi.

Massimiliano Morra sul Grande Fratello Vip: "Ho sbagliato, Mi sono sentito manovrato, buttato in un enorme calderone di pettegolezzi"

Stiamo parlando dell'attore campano ed modello, Massimiliano Morra che entrò nella casa ritrovandosi la sua ex fidanzata Rosalinda Cannavò in arte Adua Del Vesco. Durante la loro permanenza nel reality, ammisero poi che la loro storia non era mai stata veritiera. A TvBlog, Morra ha confessato di essersi pentito di aver partecipato:

Un’esperienza terribile, fatta per soldi. Mi sono sentito manovrato, buttato in un enorme calderone di pettegolezzi. Ho sbagliato. Non era per me. Chiedo scusa al mio pubblico, che mi ha sempre sostenuto, per tutto ciò che è nato dopo. Io, ingenuamente, mi sono lasciato trasportare

L'attore, ha spiegato che ha accettato di entrare al Gf Vip perché da tempo non aveva alcun tipo di proposte lavorative:

"Dopo la vittoria del concorso ‘Il piu’ bello d’Italia’ del 2010 – pochi anni prima lo stesso riconoscimento era arrivato per Gabriel Garko – il mio agente mi portò ai casting della fiction tv Pupetta con Manuela Arcuri. Fui scelto come protagonista maschile. Da quel momento ho lavorato su set prestigiosi con le più grandi attrici italiane, da Virna Lisi a Stefania Sandrelli e Giuliana De Sio. Ho condiviso il set con importanti attori italiani ed internazionali come Remo Girone e Burt Young. Venivo presentato come il nuovo Gabriel Garko, ma io sognavo da sempre una carriera cinematografica alla Kim Rossi Stewart. Non capivo cosa stesse succedendo. Tante strane e pesanti accuse. Cose che ho capito in seguito. Qualcuno che non mi voleva bene agiva contro di me, cercando di distruggermi parlando male di me con i miei padri artistici, Tarallo e Losito della Ares."

