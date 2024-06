Grande Fratello Vip, ex vippona della settima edizione contro la nuova compagna del suo ex marito: "Una cessa"

Gossip TV

Nelle ultime ore, una nota ex concorrente della settima edizione del Gf Vip, ha postato un video su TikTok che sta facendo discutere.

Nelle ultime ore, una nota ex concorrente della settima edizione del Gf Vip, ha postato un video su TikTok che sta facendo discutere. Si tratta di Sofia Giaele De Donà, meglio conosciuta come Giaele, modella, influencer e imprenditrice italiana.

Gf Vip, Giaele De Donà frecciatina velenosa contro la fidanzata dell'ex marito Bradford Beck

Nata a Conegliano Veneto il 13 ottobre 1998, ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda all'età di 15 anni. Dopo essersi trasferita a Milano, ha studiato Fashion Business presso l'Accademia del Lusso e ha lanciato il suo brand personale, SGDD, seguito da un altro marchio dedicato alla creazione di abiti per donne musulmane. Giaele ha guadagnato popolarità partecipando al docu-reality "Ti spedisco in convento" su Real Time, dove i partecipanti vivevano in un convento per un periodo di tempo. Successivamente, è diventata una concorrente della settima edizione del "Grande Fratello VIP" nel 2022, dove ha attirato l'attenzione per il suo stile di vita e le sue dichiarazioni sulla vita matrimoniale. Giaele, all'epoca della sua partecipazione nel reality show, era sposata con l'imprenditore americano Bradford Beck, con il quale aveva rivelato avere un matrimonio non convenzionale. I due trascorrevano infatti sei mesi insieme e sei mesi separati. Questo aspetto della loro relazione ha suscitato molte discussioni e curiosità durante il reality. Dopo la partecipazione al programma, la coppia tuttavia ha vissuto una crisi e nel gennaio scorso la De Donà ha annunciato la separazione dal marito Bradford.

"Non avrei mai voluto fare questa story ma dopo tutti i commenti che ho letto ed i messaggi ritengo che sia arrivato il momento - ha dichiarato l'ex gieffina su Instagram - Anche perché ho letto dei commenti davvero esagerati e inopportuni proprio per il momento così delicato. Anche se non l’avevo detto ma in molti di voi l’anno capito, io e Brad abbiamo deciso di prenderci una pausa. Di prendere due strade diverse. Lo sto dicendo qui per essere totalmente trasparente con voi come sono sempre stata. Ed anche perché la nostra storia è stata pubblica, quindi penso sia giusto arrivati a questo punto, anche perché tanti di voi l’avevano già capito. I motivi per cui abbiamo deciso di prendere questa scelta sono tanti. A momento debito magari ne parlerò, adesso non è il momento. Vi chiedo solo di rispettare questo momento così delicato e basta."

Ad oggi sembra che l'ex marito abbia ritrovato l'amore e nel video il video postato da Giaele su Tik Tok, l'ex gieffina ha lanciato un'eloquente frecciatina piuttosto velenosa alla nuova compagna dell'imprenditore americano:

"Quando il tuo ex dopo essere stato con te si mette con una ce**a. Ti è andata male eh? Purtroppo prima o poi succede a tutti. Ciao ciao. Non si può sempre cadere in piedi".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .