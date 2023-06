Grande Fratello Vip, ex gieffino confessa: "La mia ambiguità inizia a fare tendenza"

Gossip TV

Le nuove rivelazioni di Giacomo Urtis, ex discusso concorrente del Gf Vip.

Tempo di rivelazioni per Giacomo Urtis, noto comunemente come il "chirurgo dei Vip". L'ex discusso concorrente del Grande Fratello Vip si è raccontato in una nuova intervista rilasciata al settimanale Novella 2000: dai suoi interventi chirurgici alla sua attuale situazione sentimentale.

Giacomo Urtis si racconta

Giacomo Urtis è tornato a parlare dei suoi numerosi interventi chirurgici: l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, si è sottoposto ad un intervento di ‘lip lift’ e a settembre ne ha un altro in programma che ha a che fare col viso. Ma è la dualità di generi ciò che caratterizza il periodo attuale di Giacomo proprio come ha ammesso lui stesso in un'intervista rilasciata a Novella 2000:

Ogni tanto mi sento Giacomo e ogni tanto Jenny, ma sono anche gli altri, rivolgendosi a me come donna, a crearmi confusione. Sono in una fase che mi vede con un gigantesco punto di domanda in faccia, non avendo ancora fatto chiarezza in me stesso. E’ un’ambiguità, la mia, che sta iniziando a fare tendenza. Se qualcuno mi prende a modello, perché biasimarlo?

Sulla sua vita sentimentale, il chirurgo dei Vip non ha nascosto di avere molti corteggiatori, soprattutto uomini eterosessuali:

Ho origini venezuelane, che fanno di me una persona volubile, un po’ come Belen Rodriguez. Sono molto corteggiata da uomini etero, e talvolta mi capita di ricambiare l’interesse, salvo poi stufarmi per la loro ostinazione a mantenere il piede in due staffe. Ho bisogno di passioni travolgenti. Mi sento sedotto da chi mi fa stare bene, indipendentemente dal fatto che sia maschio o femmina. In una relazione non esiste solo il s*sso, attività nella quale non sono nemmeno così bravo, nonostante la gente immagini tutt’altro.

