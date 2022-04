Gossip TV

Per la dodicesima edizione di Tale e Quale Show, il talent musicale condotto da Carlo Conti, arriva un'ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Nel prossimo autunno 2022, debutterà la dodicesima edizione di Tale e Quale Show, il talent show canoro condotto Carlo Conti, campione d’ascolti di Raiuno.

Grande Fratello Vip, ex gieffina molto discussa nel cast di Tale e Quale Show

Nelle varie edizioni del programma, hanno partecipato come concorrenti molti ex inquilini del Grande Fratello Vip, come nel caso di Pago dal Gf Vip 4, Francesco Monte dal Gf Vip 3 e Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando dal Gf Vip 5.

Anche se mancano diversi mesi dalla messa in onda della prossima edizione, il settimanale Vero Tv ha svelato che nel cast della sedicesima edizione del programma ci potrebbe essere un'ex gieffina della sesta edizione, molto discussa: la cantane lirica, Katia Ricciarelli.

Proprio la Ricciarelli, la termine della sua avventura nella Casa di Cinecittà, aveva rivelato la voglia di mettersi in gioco in un talent come giudice e perché no, anche come concorrente, considerando la sua carriera nel mondo della musica e la sua sconfinata conoscenza sul tema, da quella classica a quella più recente.

"Mi piacerebbe molto – ha dichiarato la Ricciarelli - Conosco la musica a 360 gradi e non mi fermo solo alla musica classica. Anzi, amo le contaminazioni. La musica è bella tutta se è fatta bene. Amo il pop, il rock e canto delle canzoni molto diverse dal mio repertorio. Quando c’è una bella musica non ci sono generi. Amo il mio mondo, ma faccio delle belle visite al pop e mi mantiene giovane”.

La Ricciarelli ha già partecipato ad uno show musicale. Nel 2021 aveva già preso parte a Il Cantante Mascherato condotto da Milly Carlucci.