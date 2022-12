Grande Fratello Vip, ex gieffina è una furia contro Antonino Spinalbese: "Un narcisista, innamorato di se stesso"

Gossip TV

Un'altra ex vippona tuona contro l'hair stylist spezzino, tra i protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Un'altra ex vippona ha tuonato contro Antonino Spinalbese, tra i protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Francesca Cipriani, ospite nel talk show di Casa Chi insieme al marito Alessandro Rossi, definito l'hair stylist spezzino come un uomo narcisista innamorato solo di se stesso.

"A me non sta piacendo Antonino, nei confronti di Oriana e delle donne. Mi sembra molto narcisista e nn gli interessa nessuna, neanche la sorella di Elettra, non ricordo il nome. Lui sa fare solo l’uomo che deve conquistare le donne, ma è innamorato solo di se stesso."

L'ex volto de La Pupa e il Secchione parlando dei concorrenti dell'attuale edizione del Gf Vip, ha dichiarato:

"Se posso dire mi piace molto Patrizia Rossetti, mi sembra molto genuina e spontanea, non costruita. Uno che porterei via subito è Antonino Spinalbese, perché fa troppo lo sborone. Non è che se sei stato con Belen Rodriguez, devi andare a dire ‘voglio una Ferrari e non un Porsche‘ ad Oriana. Ma chi sei? Non sei nessuno. Guardando questa edizione e tornando dietro di un anno, devo dire che c’era più buon senso e bontà ‘anno scorso. E’ stata una bellissima edizione e sono molto contenta di aver partecipato proprio quella edizione perché quest’anno ci sono stati comportamenti per cui io avrei sofferto e avrei fatto un casino lì dentro. Sono contenta di aver partecipato l’anno scorso e non quest’anno."

La showgirl abruzzese, già ex gieffina ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi, ha confessato che le piacerebbe riveere l'esperienza in un reality insieme al compagno: “

"Al mio lavoro non voglio rinunciare, ho fatto tanti sacrifici. Mi piacerebbe fare un varietà o altre cose però purtroppo è tutto messo da parte, compreso Colorado che ce l’ho ancora nel cuore. Mi dispiace che tutti questi format siano messi da parte in questo momento in particolare e, dato che la televisione è basata quasi 24h dai reality“.

Sulle persone conosciute nella Casa del Gf Vip 6, la Cipriani ha dichiarato:

"Mi porterò nel cuore Giucas, Manila, Aldo… Giucas perché lo conoscevo anche prima, ho fatto l’Isola con lui, siamo molto amici. Ma ci sono state anche nuove conoscenze, sono state belle sorprese, persone con cui ci sentiamo ancora ora. Se Aldo non avesse abbandonato, avrebbe vinto il reality l’anno scorso."

