Grande Fratello Vip, ex discussa gieffina dalla parte di Antonella Fiordelisi: "È tutto tranne che falsa"

Clarissa Selassié commenta il percorso di Antonella Fiordelisi al Gf Vip e la difende dalle critiche.

Antonella Fiordelisi è sicuramente una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. A commentare il suo percorso nella Casa di Cinecittà ci ha pensato l'ex gieffina Clarissa Selassié che, ospite nel programma radiofonico Turchesando, si è schierata dalla parte della giovane influencer.

Clarissa Selassié difende Antonella Fiordelisi dalle critiche

Jessica, Clarissa e Lulù Selassiè hanno rilasciato una nuova intervista a Turchese Baracchi per il programma Turchesando in cui hanno commentato le dinamiche della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Le tre ex gieffine hanno colto l'occasione per commentare il percorso nella Casa della loro amica Antonella Fiordelisi e l'incontro con Gianluca Benincasa:

Gianluca Benincasa è pazzo, cosa si inventa? Noi lo abbiamo conosciuto a una festa ad aprile, dopo il Gf. Vi posso dire che Antonella è tutto tranne che falsa. Sono stati sicuramente insieme, ma lei me lo aveva presentato come il suo migliore amico e lo ha sempre considerato così. Anzi secondo me è lui che ora si sta arrampicando sugli specchi e sta cercando visibilità, perché se ami una donna aspetti che esce, non c’è bisogno di esporsi così tanto. Se stai soffrendo soffri in silenzio e aspetti che esce per chiarirti.

Secondo Jessica, invece, Antonella sarebbe in realtà interessata ad Antonino Spinalbese:

Secondo me è più incuriosita da Antonino che da Edoardo, però lì dentro da oggi a domani cambi opinione sulle persone, ci vivi a contatto h24 e quindi litighi, chiarisci e tutto è molto soggettivo. Non è possibile mettersi nei panni delle persone finché non vivi il Gf.

Dopo aver commentato il percorso di Antonella al Gf Vip, le sorelle Selassié hanno poi continuato elogiando il conduttore Alfonso Signorini. Clarissa, in particolar modo, ha dichiarato:

Per me il suo unico difetto è che cerca troppo di aiutare le persone e a volte ci rimane fregato perché le persone se ne approfittano e lui ci rimane molto male, anche con noi ne ha parlato di tante persone che si sono comportate male con lui e lo hanno solo usato.

