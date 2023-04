Grande Fratello Vip, ex concorrente rivela: "Oriana Marzoli non vincerà perché..."

Gossip TV

Le confessioni di Patrizia Rossetti prima della finalissima del Grande Fratello Vip.

Manca pochissimo alla finale del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera lunedì 3 aprile 2023 su Canale 5. Nell'attesa, l'ex gieffina Patrizia Rossetti ha rilasciato un'intervista nel programma radiofonico Turchesando in cui ha fatto un bilancio del suo percorso e svelato il nome del possibile vincitore.

La rivelazione di Patrizia Rossetti su Oriana Marzoli

Ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, Patrizia Rossetti ha colto l'occasione per dire la sua sui finalisti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Non solo. L'ex concorrente ha commentato l'eliminazione dal gioco di Antonella Fiordelisi e lo scontro avvenuto in diretta tra quest'ultima e Micol Incorvaia:

Un po’ Antonella ci è rimasta male di essere uscita, perché diceva che era una scelta sua quella di uscire e l’ha detto anche in diretta. Non è stata una cosa carina quella che ha fatto la madre. Non so se ha litigato con i genitori ma conoscendo il suo carattere….io l’avrei fatto. Poi è stata contenta di uscire perché era già certa che non sarebbe stata vincitrice del Gf Vip. Uscito Edoardo gli è venuta a mancare una spalla a cui appoggiarsi ed è difficile continuare senza. Antonella a Micol ha detto quella frase perché l’aveva detta Tavassi riferendosi ad un’altra coppia. E’ stato uno scontro tra ragazze giovani, a 25 anni si vedono le cose in maniera diversa. Avranno modo di andare avanti, impareranno a loro spese, prenderanno porte in faccia e faranno bagaglio.

La Rossetti ha poi continuato parlando del percorso al Gf Vip di Edoardo Tavassi e Giaele De Donà:

Io l’ho detto in studio, Tavassi ha fatto un po’ toppo il profeta, ha continuato a rompere l’anima a Antonella ed Edoardo. Questo è il suo difetto, tutto quello che dice sembra oro colato. Manipolatore è una parola forte, diciamo che è molto convinto di quello che dice e tenta di convincerti. Sulla storia con Micol ho qualche dubbio, vorrei vederli fuori. Non ho avuto la fortuna di essere così vicina a Giaele. Mi sarebbe piaciuto che Giaele mi avesse considerata come una sorella maggiore e che si fosse confidata un po’ di più con me.

Leggi anche Nikita Pelizon affronta Edoardo Tavassi prima della finale del Gf Vip

Per quanto riguarda il vincitore della settima edizione del Gf Vip, Patrizia ha confessato:

Vorrei che vincesse Nikita Pelizon sempre coerente, educata, non ha mai litigato in maniera esagerata. E’ stata un esempio di tranquillità. Su chi vincerà, noi ci aspettiamo un personaggio che ha fatto un bel percorso e poi arriva quella persona che non hai mai calcolato, tipo Alberto De Pisis o Milena Miconi. Bisogna vedere. Oriana l’ho esclusa perché le tre finaliste hanno già raggiunto un bellissimo traguardo. La vera amicizia si vede fuori ma mi auguro per loro che sia una vera amicizia. Oriana non vincerà perché lo dà troppo per scontato.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.