Grande Fratello Vip, ex concorrente lancia un appello a Milly Carlucci: "Prendimi a Ballando con le stelle"

Ex amata gieffina del Grande Fratello Vip si candida per partecipare a Ballando con le stelle.

Stefania Orlando è stata una delle concorrenti più amate della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistata dal Corriere della Sera, la showgirl si è raccontata a cuore aperto: dai suoi esordi all'esperienza nella Casa di Cinecittà. Non solo. L'ex gieffina ha colto l'occasione per lanciare un appello a Milly Carlucci.

Stefania Orlando: dal Gf Vip a Ballando con le stelle?

Stefania Orlando ha rilasciato una nuova intervista al Corriere della Sera in cui ha ripercorso la sua carriera e ricordato la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. "Anche se ci vediamo poco, su tutti Tommaso Zorzi, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi" ha confessato la showgirl, che non ha perso occasione di lanciare un appello a Milly Carlucci per partecipare a Ballando con le stelle:

Sono un pezzo di legno, un tronco, completamente scoordinata. Per questo vorrei fare un appello a Milly Carlucci: "Ti prego, prendimi a Ballando con le Stelle, magari finalmente imparo qualcosa, mi sciolgo. E voi intanto vi fate un sacco di risate". No davvero, io e la danza siamo due entità separate.

La Orlando ha poi parlato anche della fine del suo matrimonio con Simone Gianlorenzi:

É stato un grande amore. Purtroppo anche i grandi amori finiscono. E, come canta Ornella Vanoni “bisogna imparare ad amarsi in questa vita/bisogna imparare a lasciarsi quando è finita”, quando il sentimento si trasforma. […] Però sono contenta che siamo riusciti a chiudere con armonia, dignità e affetto, senza livori, senza rancori...

La mia nuova vita da single mi piace. Del resto non ho mai avuto paura della solitudine, anzi, anche in coppia ho bisogno di prendermi i miei spazi e i miei tempi. La verità è che se da piccole non ci intortassero con la favola del fantomatico principe azzurro che corre a salvarci sul cavallo bianco, noi donne scopriremmo subito che possiamo salvarci da sole e che siamo complete anche così.

