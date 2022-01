Grande Fratello Vip, Eva Grimaldi rompe il silenzio su Lulù Selassié e Katia Ricciarelli: "Non c'è rispetto"

Gossip TV

L'ex gieffina Eva commenta il comportamento assunto da Lulù e Katia al Gf Vip.

Eva Grimaldi è stata costretta ad abbandonare il gioco nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Ospite a Casa Chi, l'ex gieffina ha fatto un bilancio della sua esperienza e detto la sua sull'acceso scontro scoppiato nelle ultime ore nella Casa tra Lulù Selassié e Katia Ricciarelli.

Eva Grimaldi vuota il sacco dopo il Gf Vip

"E’ stata un’esperienza brevissima ma molto molto intensa" ha dichiarato Eva a Casa Chi, il format web del settimanale Chi condotto da Rosalinda Cannavò "Chi vorrei fuori dalla Casa? Nathaly. Lei è entrata, ha creato subito delle dinamiche per andare avanti. [...] E’ stata più furba di me. Come Alessandro Basciano, che per 0,6% mi ha battuto. Si sa che o fai coppia con qualcuno, o litighi. La Casa del Gf è difficilissima. E’ tutto amplificato, le parole lì sono fondamentali".

A proposito dell'importanza delle parole, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha commentato il comportamento di Lulù e Katia che, nelle ultime ore, se ne sono dette di tutti i colori: "Quello che è accaduto non mi è piaciuto proprio, sia da parte di Katia sia da parte di Lulù. Non c’è rispetto. Sia da una parte sia dall’altra. Quando sono uscita ho salutato i miei compagni e ho detto a Katia di fermarsi perché lei è molto stanca. Ogni due giorni lei parte e prende di mira una persona ed esce un po’ troppo con certe parole. [...] Da parte di Lulù vedo questa gioventù maleducata e un po’ saccente. Il Grande Fratello non è altro che uno spaccato della società. Non ci sono rispetto e valori, che noi conosciamo".

Tra i protagonisti indiscussi della sesta edizione del Gf Vip, per Eva, ci sono sicuramente Alex Belli e Soleil Sorge: "Alex è un collega, un attore, non è che fa il pasticcere. E’ difficile lavorare, ci sono tanti pregiudizi. Diamogli la possibilità di trovare il suo ruolo… non sto a giudicare. Io adoro Soleil. Voleva fare quella preparata, però è ancora molto molto immatura. Non toccatemi Soleil, perché è una ragazza molto intelligente".

