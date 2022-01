Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro smaschera i concorrenti: "Il cibo è stata una scusa per litigare"

Gossip TV

Caos nella Casa del Gf Vip, la verità di Manila.

L'atmosfera nella Casa del Grande Fratello Vip non è delle migliori. A poche ore dalla lite furibonda, Manila Nazzaro si è confrontata con Soleil Sorge e Carmen Russo smascherando il gruppo di concorrenti che si sono messi contro di loro e Katia Ricciarelli.

La verità di Manila Nazzaro sulla lite al Gf Vip

"Quando c'è un'atmosfera sobria, carina, uno non si rende conto di quello che bolle sotto" ha dichiarato Carmen confrontandosi con Manila e Soleil "Non ho capito se è stato il cibo a far scatenare questo o è stata una scusa". "Eravamo lì due giorni fa a parlare di quanto fosse bello. Non dovevamo dirlo" ha replicato l'influencer italo-americana.

"Il cibo è stata una scusa per litigare, hanno preso la palla al balzo alcuni con la storia del cibo per dissociarsi da noi" ha spiegato la Nazzaro che sembra avere le idee molto chiare sul comportamento assunto da alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip nei loro confronti. "Non è una questione di cucina perché ho sentito anche prima Miriana che diceva 'io sto con entrambi i gruppi perché sono amica di entrambi. Non è una questione di cucina per loro" ha aggiunto la Sorge.

La Casa, dopo la lite furibonda di ieri, si è divisa a metà. Una spaccatura molto forte soprattutto tra le donne del reality. Se da una parte Soleil e Manila si sono schierate dalla parte di Katia, le sorelle Selassié, Miriana, Sophie e Nathaly hanno deciso di prenderne le distanze.

