Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi crolla in lacrime dopo la puntata: ancora innamorata dell’ex fidanzato?

Dopo aver incontrato l’ex fidanzato Gianluca, Antonella Fiordelisi ha un crollo emotivo conclusa la diretta del Grande Fratello Vip, ammettendo di provare ancora un sentimento.

Nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi si è avvicinata ad Edoardo Donnamaria e ha intrapreso con lui una conoscenza nonostante i dubbi degli inquilini di Cinecittà e il dubbio sulla vita sentimentale della schermitrice. Per fare chiarezza, Alfonso Signorini ha invitato nella puntata in onda su Canale 5 il suo ex fidanzato Gianluca. Questo incontro ha creato forti dubbi nella gieffina, che è crollata in lacrime una volta conclusa la diretta. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi in crisi per l’ex fidanzato?

Antonella Fiordelisi è senza dubbio una delle personalità più forti della settima edizione del Grande Fratello Vip. La schermitrice ha intrapreso un flirt con Edoardo Donnamaria, nonostante gli alti e bassi e le critiche da parte degli inquilini di Cinecittà che poco credevano a questo sentimento. Gli ultimi giorni sono stati difficili per Antonella che ha vissuto malissimo l’ingresso di Oriana Marzoli, arrivando a minacciarla con parole irripetibili, forse gelosa della presenza della venezuelana che ha attirato gli sguardi di tutti gli uomini del Gf Vip e per il consiglio non richiesto ad Edoardo, che avrebbe potuto mettere in crisi la loro coppia.

Nel frattempo, dato che fuori dal programma si continuava a parlare del presunto fidanzato della Fiordelisi, Alfonso Signorini ha deciso di invitarlo in puntata: Gianluca si è presentato per un confronto e ha ammesso di essere ancora molto innamorato di Antonella, mandando in crisi la gieffina. Conclusa la puntata su Canale 5, infatti, la schermitrice è scoppiata in lacrime ripensando alle parole di Gianluca, e ammettendo di averlo visto deperito e spento rispetto al solito. Sfogandosi con Nikita Pelizon, Antonella ha confessato:

“Sto mettendo a fuoco quello che è successo […] Non pensavo che stesse così, non l’ho mai visto piangere in tutti questi anni. Stavo solo con lui fisicamente e io forse ho sbagliato, dovevo limitare questo aspetto, sto mettendo a fuoco che lui veramente non l’ha vissuta bene”.

Antonella, scoppiando a piangere senza controllo, ammette di volere molto bene a Gianluca come amica, soprattutto essendo loro legati da sette anni e avendo compreso che lui la sta ancora aspettando. Edoardo come la prenderà? Certamente il gieffino, che già nutriva più di qualche dubbio su questo rapporto a causa delle malelingue, non potrà dire di dormire sonni tranquilli.

