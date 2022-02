Grande Fratello Vip, esplode la lite tra Lulù e Delia: ''Stai facendo una figuraccia''

Gossip TV

È scontro ta Lulù Selassié e Delia Duran. Cosa è successo nella casa del Grande Fratello Vip?

Sarà l’odore della Finale, sarà che dopo sei mesi di convivenza la pazienza è ufficialmente esaurita, oppure la tensione che accompagna tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip dalla fine dell’ultima puntata, ma a Cinecittà ogni scusa è buona per discutere. Lulù Selassié e Delia Duran, allineandosi allo stato d’animo della casa, si sono rese protagoniste di una brutta discussione in cucina: ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip: Lulù e Delia si scontrano

Nella casa del Grande Fratello Vip ogni motivo è buono per discutere, soprattutto ora che la Finale si avvicina e aumentano la competitività e il malumore generale. Lulù Selassié, che ha deluso la sorella Jessica, ha chiesto ripetutamente a Delia Duran di liberare la cucina per permetterle di cucinare un dolce per tutti i concorrenti, ma la showgirl sudamericana era intenta a cucinare la cena e non ha apprezzato l’insistenza della principessa etiope. “Ho fame Lulù, fammi finire di cucinare e aspetta. Io sono educata nei tuoi confronti, però fammi finire di cucinare. Praticamente mi stai mandando a fa***lo. Sono buona ma mica cretina, mi dà fastidio il modo in cui lo dici”, ha sbottato Delia.

“Ma certo, però ho chiesto di liberare la cucina. Con voi non si può parlare, se ti volessi mandare a quel paese ci avrei già mandato. Ti stai agitando per il nulla… Parla da sola Delia, volete solo apparire nei video della puntata. Non stai facendo una bella figura”, ha replicato Lulù, mantenendo la calma e invitando Delia a non esagerare. “Non ho bisogno tesoro. Non voglio litigare con te, va bene così. Se mi dici due volte ‘levati dalla cucina’ e mi sto finendo da mangiare, è normale che mi arrabbio”, ha spiegato Duran al limite della pazienza.

“Mi dispiace proprio che fai così, perché dai ascolto alle persone. Mi dispiace per te che ti sei arrabbiata, sei nervosa. Delia non fai parlare e mi fai rimanere male”, ha ammesso Lulù. Vedendo la principessa sincera, la venezuelana si è avvicinata e l’ha abbracciata, chiedendole di fare pace. Un gesto sincero o il preludio ad una guerra fredda?

