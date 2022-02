Grande Fratello Vip, Jessica furiosa con Lulù: ''Mi ha fatto fare una figura di me**a con Barù''

Gossip TV

Jessica ancora furiosa per la lite con la sorella al Grande Fratello Vip.

Jessica Selassié è molto amareggiata per la sceneggiata della sorella Lulù, che l’ha accusata di aver occupato il suo letto con Barù, svegliando il gieffino con i suoi insulti. La principessa etiope teme che, dopo questa traumatica esperienza, Barù non vorrà più dormire con lei ed è molto triste, dato che è riuscita con fatica a farlo sciogliere dopo lunghe settimane di flirt che hanno appassionato i fan del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, la rabbia di Jessica Selassié

Nel corso della notte, si è consumata una delirante lite tra Lulù e Jessica Selassié. Le due principesse etiope hanno già discusso molte volte durante la loro permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, e spesso il pubblico si è schierato dalla parte di Jessica, trovando eccessive le reazioni della sorella minore. Questa volta, tuttavia, c’è un altro fattore che ha fatto intristire Jessica, ovvero il fatto che Barù abbia assistito alla lite e abbia lasciato la camera, proprio quando si era deciso a dormire per la prima volta insieme a lei.

Parlando con Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, la maggiore della sorelle Selassié ha raccontato: “Lulù mi ha fatto fare una figura di me**a, lo ha mandato via e io mi sono messa pure a piangere. Barù si è addormentato, Lulù è tornata… Aveva un braccio dalla mia parte, poi era tutto fuori le coperte insomma. Lulù come fa sempre, che inizia a dire tutto quello che vuole sparando a zero, perché lei vuole dormire nel suo letto e mi ha insultato a raffica. Ha svegliato Sophie e Ale, poi Barù si è alzato di scatto e se ne è andato”.

Le due gieffine si sono mostrate molto dispiaciute per l’accaduto, sapendo che Barù difficilmente farà nuovamente un gesto così intimo come quello di dormire con Jessica dopo quanto accaduto. “Lui non verra mai più nel mio letto, perché Lulù ha creato un disagio. Ha esagerato, io mi sono messa a piangere e mi sono vergognata della situazione. Gli insulti che mi ha tirato… Lui ha sentito tutto secondo me”, ha chiosato Jessica decisamente furiosa.

