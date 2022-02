Grande Fratello Vip, esplode la lite tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro (VIDEO)

Gossip TV

Battibecco tra Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. Ecco cosa è successo al Grande Fratello Vip.

Mattinata di malumori nella casa del Grande Fratello Vip. Le lamentele di Kabir Bedi sull’organizzazione dei pasti provocano un duro scontro tra Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, che difende a spada tratta l’attore.

Grande Fratello Vip, Manila e Katia: è scontro per Kabir Bedi

Kabir Bedi sente di non essere stato completamente accettato dal gruppo del Grande Fratello Vip, notando in particolare modo come nella prefazione dei pasti le sue necessità siano automaticamente escluse. Osservando Manila Nazzaro farsi in quattro per tutti, soprattutto per le persone più grandi della Casa, Kabir si è lamentato con l’ex Miss Italia che è rimasta molto ferita dai suoi commenti. Manila si è sfogata con Katia Ricciarelli, chiedendo alla soprano il perché del suo silenzio, dal momento che sa perfettamente quanto lei si sia sempre data da fare. “Io cucino per 24 persone e per persone per cui neanche mi parlo. Potevi dirglielo anche tu, a me ha detto altro. Mi ha rimproverato su qualcosa che altri gli hanno fatto notare”, ha ammesso Nazzaro.

"Io gliel’ho detto, lui le sue osservazioni le fa da solo. È una persona che osserva. Cosa ho fatto di male per dirgli di parlare direttamente con te. Perché non volete chiarire le cose senza fare sempre polemica? Basta”, ha sbottato Katia decisa a non far scoppiare l’ennesima lite. “Servito e riverito, è una settimana che ho un taglio e non sto facendo il solito. Meglio che mi voti guarda, questa cosa mi innervosisce”, ha continuato Nazzaro, che crede di essere stata rimproverata ingiustamente.

“Ormai sei diventata polemica, ma sorridici e basta. Se lo fai a Giucas lo fai anche agli altri. Io ho visto Kabir mangiare qualsiasi cosa. Cosa ho fatto ascoltarlo e a dirtelo… Basta, non si può più parlare. Fai la conferenza stampa, tanto sei abituata. La discrezione ormai non c’è più”, ha concluso Katia mentre Manila ha lasciato la cucina furiosa con la soprano.

