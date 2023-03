Grande Fratello Vip, Elettra Lamborghini conferma un retroscena shock sulla lite con la sorella Ginevra

Gossip TV

Il gesto social di Elettra Lamborghini che conferma un dettaglio scioccante di una lite avvenuta con la sorella Ginevra, tra i protagonisti della settima edizione del Gf Vip.

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, andato in onda ieri, lunedì 6 marzo 2023, Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini hanno avuto un atteso faccia a faccia in cui Alfonso Signorini ha incalzato l'hair stylist spezzino di domande per comprendere che tipo di rapporto stia nascendo con Ginevra.

Gf Vip, un like di Elettra Lamborghini contro la sorella, confermerebbe i rapporti ostili tra le due

Antonino ha parlato molto positivamente della Lamborghini aggiungendo anche che per la prima volta, desidera fare le cose senza correre e dando una possibilità a quella che fino ad oggi si è rivelata una bellissima persona, dentro e fuori.

“Ginevra? Era la classica figlia di papà - ha dichiarato Spinalbese - quella che ha tutto, invece ho rivisto in Ginevra molte cose di me. Come la semplicità, il modo di divertirsi, di essere spensierati, anche se poi è una forzatura per non soffrire. Ginevra, di base, ha dentro un velo di tristezza. E poi ha un modo di sedurre tutto suo, che non è fisico. Ed è molto materna”.

"Lei ha una sensibilità tutta sua - ha proseguito l'ex gieffino parlando di Ginevra - mi comunica quasi gli affetti che ho ricevuto da mia madre. Percepisco in lei questa sensibilità di esserci quasi sempre nell’arco della giornata. Soprattutto nell’esserci in maniera netta. E’ sicuramente quello che ho sempre cercato in una donna.

Il rumorso popolo di Twitter ha commentato le parole di Antonino facendo ironia su un retroscena che tempo fa è emerso tra Ginevra e la sorella Elettra con cui i rapporti sono da diversi anni abbastanza ostili.

“Materna come quella volta che ha chiuso in una stanza per ore al buio la sorella Elettra“. hanno scritto su Twitter ed è arrivato un like molto eloquente di Elettra Lamborghini che confermerebbe un episodio abbastanza scioccante avvenuto tra le due sorelle.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.